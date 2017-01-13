С 2017 года потребители должны самостоятельно отстаивать свои права

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С этого года вступили в силу изменения в законодательстве, которые меняют правила проведения государственных проверок по жалобам потребителей на нарушение их прав.

Напомним, из новой редакции статьи 10 № 294-ФЗ от 26.12.2008 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» следует, что сама по себе жалоба стала недостаточным основанием для внеплановой проверки того или иного магазина или фирмы. Заявитель обязан теперь обратиться за восстановлением нарушенных прав непосредственно к нарушителю — юридическому лицу или ИП. И лишь в случае, если такое обращение не было рассмотрено или требования не были удовлетворены, может пойти в надзорное ведомство.

Нововведение не распространяется на просроченные продукты. Если вы купили просроченное молоко, на внеплановую проверку магазина по-прежнему можно рассчитывать и без собственных попыток пристыдить продавца, пишут «Известия».

— В изменениях речь идет о нарушениях наших прав, но лишь в случаях, когда не затрагиваются вопросы безопасности. В случае с просрочкой, обратившись к продавцу напрямую, мы фактически предупредим его о проверке, и он избежит ответственности. Безопасность — это уже не просто защита прав, а защита жизни, — пояснил Сопредседатель Союза потребителей России Анатолий Голов.

А в Роспотребнадзоре подчеркнули, что «дополнительное требование о предварительном обращении к субъекту хозяйственной деятельности не распространяется на случаи поступления в Роспотребнадзор заявлений о фактах возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан или причинения такого вреда». Если в обращении речь идет о нарушениях СанПиНов и законодательства о техническом регулировании, контролеры действуют по старинке.

Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КОНФОП) Дмитрий Янин рассказал, что нововведение беспрецедентно. И отношение специалиста к нему резко отрицательное.

— Это российская инновация, которая убьет остатки надзора. И это результат лоббирования бизнеса, который давно забыл о том, что такое требования к продукции. Теперь потребители, выбирая товар, должны помнить, что в случае чего вряд ли кто-то сможет их защитить, — поделился сомнениями Дмитрий Янин.

Эксперт полагает, что при новом порядке разрешения конфликтных ситуаций рядовые потребители будут терять несколько месяцев на переписку с организацией-«обидчиком». И после всего этого (если результат так и не будет достигнут), мало кто пойдет еще и в Роспотребнадзор.