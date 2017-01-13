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Госдума приняла законопроект об онлайн-кинотеатрах в первом чтении

13.01.17 13:33
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Госдума приняла в первом чтении законопроект депутатов Андрея Лугового и Шамсаила Саралиева о регулировании деятельности онлайн-кинотеатров в России. Поправки о регулировании деятельности онлайн-кинотеатров были внесены в Госдуму 25 ноября 2016 года. Документ предполагает запретить иностранцам владеть более 20% сервисов, чья ежедневная аудитория в течение месяца составляет более 100 тыс. пользователей на всей территории России или более 20 тыс. — в одном регионе страны. Также онлайн-кинотеатры будут обязаны регистрироваться в реестре Роскомнадзора.

В поддержку законопроекта высказался 321 депутат, против проголосовали двое, передает корреспондент РБК.  Как подчеркнул, представляя закон, его автор, депутат Луговой, закон находится в русле Концепции информационной безопасности, утвержденной президентом России.

В ходе обсуждения законопроекта беспокойство депутатов вызвало возможное ограничение видеосервиса YouTube — в частности, об этом автора закона спросил депутат Сергей Иванов (ЛДПР). Луговой в очередной раз отметил, что законопроект не направлен на ограничение «пользовательского контента» и не регулирует ни соцсети, ни YouTube. При этом он заявил, что «давно пора, чтобы соцсети стали операторами связи», потому что, по его словам, именно через «Facebook, «ВКонтакте» распространяется терроризм

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