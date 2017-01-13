Петербургские парламентарии предлагают ужесточить штрафы для предпринимателей

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Петербургский парламент намерен выступить с федеральной инициативой, предусматривающей пятикратное увеличение штрафов для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность без лицензии. Соответствующий документ сегодня одобрил комитет по законодательству (КПЗ) городского парламента.



Сравнительно мягкое, по мнению авторов законодательной инициативы, наказание не имеет профилактического эффекта, так как размер штрафа ниже стоимости государственной пошлины за получение лицензии, которая сегодня составляет 7,5 тыс. руб. Законопроект предусматривает увеличение штрафа в пять раз, пишет РБК Петербург.



Как считает глава КПЗ Денис Четырбок, повышение размера штрафа будет способствовать легализации предпринимательской деятельности, предупреждению противоправного поведения и позволит частично компенсировать бюджету средства, недополученные от неуплаты налогов и взносов.



Эффективность этих мер едва ли будет высокой, полагает вице-президент Санкт-Петербургского Союза предпринимателей Сергей Дмитриенко. «Ужесточать преследование за нелегальную и псевдопредпринимательскую деятельность надо, но гораздо больший эффект будет иметь не размер наказания, а его неотвратимость», — сказал С. Дмитриенко в беседе с РБК Петербург. — Если наши правоохранительные органы будут работать так же вяло, то хоть в сто раз повышай штрафы — это не поможет».

Оценить объем нелегальной предпринимательской деятельности в Петербурге сложно, добавляет С. Дмитриенко. По информации Смольного, в 2016 году в Петербурге насчитывалось 390 тыс. субъектов предпринимательской деятельности. «При этом по данным налоговой инспекции количество реальных налогоплательщиков, а не просто зарегистрированных лиц, почти вдвое меньше, — отмечает С. Дмитриенко.