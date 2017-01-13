Клерк.Ру
 

Петербургские парламентарии предлагают ужесточить штрафы для предпринимателей

13.01.17 16:13
Просмотров: 

Петербургский парламент намерен выступить с федеральной инициативой, предусматривающей пятикратное увеличение штрафов для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность без лицензии. Соответствующий документ сегодня одобрил комитет по законодательству (КПЗ) городского парламента.

Сравнительно мягкое, по мнению авторов законодательной инициативы, наказание не имеет профилактического эффекта, так как размер штрафа ниже стоимости государственной пошлины за получение лицензии, которая сегодня составляет 7,5 тыс. руб. Законопроект предусматривает увеличение штрафа в пять раз, пишет РБК Петербург.

Как считает глава КПЗ Денис Четырбок, повышение размера штрафа будет способствовать легализации предпринимательской деятельности, предупреждению противоправного поведения и позволит частично компенсировать бюджету средства, недополученные от неуплаты налогов и взносов.

Эффективность этих мер едва ли будет высокой, полагает вице-президент Санкт-Петербургского Союза предпринимателей Сергей Дмитриенко. «Ужесточать преследование за нелегальную и псевдопредпринимательскую деятельность надо, но гораздо больший эффект будет иметь не размер наказания, а его неотвратимость», — сказал С. Дмитриенко в беседе с РБК Петербург. — Если наши правоохранительные органы будут работать так же вяло, то хоть в сто раз повышай штрафы — это не поможет».

Оценить объем нелегальной предпринимательской деятельности в Петербурге сложно, добавляет С. Дмитриенко. По информации Смольного, в 2016 году в Петербурге насчитывалось 390 тыс. субъектов предпринимательской деятельности. «При этом по данным налоговой инспекции количество реальных налогоплательщиков, а не просто зарегистрированных лиц, почти вдвое меньше, — отмечает С. Дмитриенко.

Стань экспертом

Люди которым это нравится
Семинары по теме «Законодательные проекты»
Банковские новости
 
Минфин предложил увеличить штрафы за незаконные валютные операции
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Посетить семинар по теме «Законодательные проекты»

Все семинары по теме Законодательные проекты
Рубрики
еще
»
Мнения43
Аноним прокомментировал материал «Минфин предложил назначать размер пенсии исходя из нуждаемости»
18:33
Аноним прокомментировал материал «Минфин предложил назначать размер пенсии исходя из нуждаемости»
18:31
Аноним прокомментировал материал «Конституционный суд: ИП на ОСНО могут учитывать расходы при расчете 1% взносов в Пенсионный фонд»
18:31
Клерк
kordorru прокомментировал материал «Переход на онлайн-кассы. Что уже понятно, а что нет?»
18:16
Аноним прокомментировал материал «Минфин предложил назначать размер пенсии исходя из нуждаемости»
18:11
Клерк
yante прокомментировал материал «Конституционный суд: ИП на ОСНО могут учитывать расходы при расчете 1% взносов в Пенсионный фонд»
18:10
Аноним прокомментировал материал «Переход на онлайн-кассы. Что уже понятно, а что нет?»
17:06
Аноним прокомментировал материал «Минфин предложил назначать размер пенсии исходя из нуждаемости»
17:03
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Конституционный суд: ИП на ОСНО могут учитывать расходы при расчете 1% взносов в Пенсионный фонд»
16:59
Клерк
Старый ворчун прокомментировал материал «Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин»
16:34
Клерк
Марина_Королева прокомментировал материал «Минфин предложил назначать размер пенсии исходя из нуждаемости»
16:16
Аноним прокомментировал материал «Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин»
16:06
Аноним прокомментировал материал «Конституционный суд: ИП на ОСНО могут учитывать расходы при расчете 1% взносов в Пенсионный фонд»
15:51
Клерк
rcnrcn прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
15:48
Аноним прокомментировал материал «Конституционный суд: ИП на ОСНО могут учитывать расходы при расчете 1% взносов в Пенсионный фонд»
15:35
Аноним прокомментировал материал «КУЗБАССОЦБАНК»
14:59
Клерк
yante прокомментировал материал «ФНС объяснила, как заполнять платежку при уплате налога за налогоплательщиков»
14:49
Клерк
Val6556 прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
14:47
Клерк
Старый ворчун прокомментировал материал «Мизулина предлагает ввести ответственность за незаконное изъятие детей»
14:32
Аноним прокомментировал материал «Правительство поможет малому бизнесу»
14:28
Клерк
Старый ворчун прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
14:27
Аноним прокомментировал материал «Мизулина предлагает ввести ответственность за незаконное изъятие детей»
14:09
Аноним прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
14:02
Клерк
ВаляЧел прокомментировал материал «Конституционный суд: ИП на ОСНО могут учитывать расходы при расчете 1% взносов в Пенсионный фонд»
13:24
Аноним прокомментировал материал «Минфин предложил назначать размер пенсии исходя из нуждаемости»
12:56
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Как правильно рассчитать налог на имущество физических лиц в 2016 году»
12:53
Аноним прокомментировал материал «- Книга учета доходов индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения»
12:08
Аноним прокомментировал материал «Как правильно рассчитать налог на имущество физических лиц в 2016 году»
11:58
Клерк
kordorru прокомментировал материал «Минфин предложил назначать размер пенсии исходя из нуждаемости»
11:46
Аноним прокомментировал материал «Собянин хочет запретить малому бизнесу оспаривать стоимость выкупаемой недвижимости»
11:39
Аноним прокомментировал материал «Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон»
11:33
Аноним прокомментировал материал «Минфин предложил назначать размер пенсии исходя из нуждаемости»
10:41
Аноним прокомментировал материал «Эксперты просят вернуть бумажные свидетельства о праве собственности»
10:36
Аноним прокомментировал материал «Минфин предложил назначать размер пенсии исходя из нуждаемости»
10:32
Аноним прокомментировал материал «С 2018 года весь бизнес переведут на применение онлайн-ККТ»
09:41
Аноним прокомментировал материал «Минфин предложил назначать размер пенсии исходя из нуждаемости»
09:31
еще
 