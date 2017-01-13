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Общественные организации не имеют право проводить проверки бизнеса

13.01.17 16:21
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В аппарат иркутского бизнес-омбудсмена начали поступать жалобы предпринимателей на незаконное административное давление. Предприниматели рассказали, что им звонят неизвестные люди и представляются сотрудниками общественной организации "Центр защиты прав потребителей". Они заявляют о том, что через несколько часов в компании пройдет проверка и требуют подготовить документы.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей напоминает, что никакие общественные организации не имеют права проводить проверки! Проверки являются контрольно-надзорными мероприятиями. Выполнять их могут только государственные и органы местного самоуправления (например, Роспотребнадзор).

Общественные организации могут осуществлять лишь общественный контроль, и то при наличии конкретных оснований. При проведении общественного контроля общественные объединения не вправе требовать предоставления документов или выполнения каких-либо действий, которые не предусмотрены законом.

Права общественных объединений прописаны в статье 45 Федерального закона "О защите прав потребителей". В частности, там сказано о возможности направлять в орган государственного надзора и органы местного самоуправления информацию о фактах нарушений прав потребителей для проведения проверки этих фактов и принятия в случае их подтверждения мер по пресечению в пределах полномочий. Также общественные организации могут участвовать в проведении экспертиз по фактам нарушений прав потребителей в связи с обращениями.

Согласно судебной практике, документы, составленные общественными организациями по итогам общественного контроля, не являются абсолютными доказательствами.

Есть информация, что представители "Центра защиты прав предпринимателей" пытаются провоцировать конфликтные ситуации с предпринимателями и даже требовать у них деньги. Уполномоченный призывает не поддаваться на провокации.

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