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Верховный суд рассмотрит еще одно дело о системе налогообложения при утрате права на ПСН

16.01.17 10:03
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Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда рассмотрит еще одно дело о применяемой системе налогообложения после утраты права на ПСН. Такое решение вынесла судья Антонова М.К. в Определении от 30.12.2016 N 307-КГ16-14369 по делу N А26-8413/2015. Напомним, что 18 января (т.е. в эту среду), Судебная коллегия будет рассматривать кассационную жалобу предпринимателя по делу N А38-7494/2015.

Оба дела связаны одной проблемой: какой режим налогообложения может применять индивидуальный предприниматель, если он утратил право на применение патентной системы налогообложения. Позиция Минфина и ФНС незыблема несколько лет: только ОСНО, с уплатой НДФЛ и НДС. Однако не все с таким мнением согласны.

В деле А26-8413/2015 рассматривались доначисления ИП налогов по ОСНО, хотя сам предприниматель считал, что у него ЕНВД и он имеет право его применять. Арбитражный суд Республики Карелия мнение ИП поддержал, однако 13 ААС и АС Северо-Западного округа с таким решением суда не согласились и встали на сторону налоговой инспекции.

Проблема, существующая много лет и приводящая к подобным судебным разбирательствам, частично разрешилась с 1 января 2017 года, поскольку вступили поправки в Налоговый кодекс. И теперь, при утрате права на ПСН, ИП считается перешедшим на ту систему налогообложения, которая им применяется (ОСНО, УСН или ЕСХН). Но в этом списке режимов нет ЕНВД. Кроме того, факт несвоевременной оплаты патента больше не является основанием для утраты права на применение ПСН, а это самая распространенная причина "слёта" с патентной системы. Однако все новации касаются только патентов, полученных после 1 декабря 2016 года.

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