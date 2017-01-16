Гендиректор попал под суд за невыплату долгов индивидуальному предпринимателю

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Генпрокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении генерального директора ООО «Строймонтажгрупп». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности).

Как сообщается на сайте ведомства, с июля по октябрь 2015 года фирма не гасила кредиторскую задолженность в размере более 17 млн рублей перед индивидуальным предпринимателем, которая была установлена вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Московской области.



При этом компания располагала необходимыми денежными средствами, которые были израсходованы на цели, не связанные с исполнением решения суда.