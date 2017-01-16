В Башкирии сельхозорганизации выдавали зарплату продуктами

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По обращению депутата одного из сельских поселений Республики Башкортостан Гострудинспекцией проведены внеплановые проверки в нескольких сельхозпредприятиях.

В ходе проверок вскрыты вопиющие факты нарушения прав граждан на полную и своевременную оплату труда. В частности, заработную плату работникам выдавали натуральными продуктами (мясом, иными субпродуктами), при этом их эквивалент не составлял и трети минимальной заработной платы, установленной на территории региона.

К примеру, одному из работников СХПК «Новый путь» заработная плата за сентябрь выдана мясом – 12 кг на сумму 1800 руб.; за октябрь – 6 кг мяса на сумму 900 руб.

Кроме того, несмотря на наличие в каждом из кооперативов действующих коллективных договоров, работодателями их условия не исполняются.

Указанные нарушения трудового законодательства повлекли за собой обоснованные обращения работников сельскохозяйственных организаций к депутату сельского поселения и, как результат, проведение надзорных мероприятий со стороны Гострудинспекции.

По результатам проверочных мероприятий возбуждены административные дела, исполнение выданных предписаний взято на особый контроль, сообщили в Роструде.

Информация об итогах проверок направлена в адрес министра сельского хозяйства республики в целях принятия им мер в рамках предоставленных полномочий к оперативному устранению нарушений трудовых прав граждан.