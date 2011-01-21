Суд признал недоплату патента технической ошибкой и не позволил налоговой лишить предпринимателя ПСН

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АС Московского округа посчитал недоплату патента в 70 рублей технической ошибкой предпринимателя и посчитал, что такое малозначительное нарушение не должно повлечь лишения ИП права применять ПСН.

Индивидуальный предприниматель, оплачивая первую часть патента в марте 2015 года, допустила ошибку, заплатив на 70 рублей меньше. Недостающая сумма была доплачена вместе со второй частью, в ноябре 2015 года. В июле налоговая инспекция сообщила предпринимателю, что в связи с неуплатой налога по патентной системе налогообложения в срок, установленный пунктом 2 статьи 346.45 НК РФ, она лишена права применять ПСН.

Решением Управления ФНС по Московской области, принятым по результатам рассмотрения апелляционной жалобы предпринимателя, действия инспекции признаны законными и обоснованным, жалоба оставлена без удовлетворения.

Не согласившись с позицией налоговых органов, ИП обратилась в Арбитражный суд Московской области и суды всех трех инстанций встали на сторону предпринимателя. В постановлении от 30.12.2016 N Ф05-20608/2016 АС Московского округа обратил внимание на то, что необходимо "учитывать малозначительность неуплаченной предпринимателем суммы, при наличии объективной возможности наступления значительных неблагоприятных последствий для предпринимателя при утрате права на применение патентной системы налогообложения, что в рассматриваемом случае нельзя признать соразмерным и справедливым последствием допущенной технической ошибки". Кроме того, суд указал на то, что предприниматель не имела намерения уклоняться от уплаты налога.