Сотрудник таможни избежал преследования по делу о взятке в $1 млн

Просмотров:

Уголовное дело о контрабанде, расследование которого привело к перестановкам в руководстве ФСБ летом 2016 года, осталось без наиболее высокопоставленного фигуранта — оперативника ФТС и родственника офицера контрразведки

Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело в отношении оперуполномоченного по особо важным делам Главного управления по борьбе с контрабандой Федеральной таможенной службы (ФТС) Павла Смолярчука, говорится в материалах СКР. Проверка в отношении оперативника проводилась в рамках дела о контрабанде в Федеральной службе безопасности, повлияло на карьеру нескольких высокопоставленных сотрудников контрразведки, пишет РБК.

Дело было возбуждено по заявлению двух петербургских предпринимателей — Ивана Сергеева и Бориса Авакяна. Они обратились в управление собственной безопасности (УСБ) ФСБ и указали, что через бывшего сотрудника таможни Вячеслава Наумова передали Смолярчуку в общей сложности $1 млн за покровительство при ввозе товаров через границу. Оперативным сопровождением дела занималась 6-ая служба УСБ ФСБ.



В постановлении за подписью подполковника ФСБ Ткачука (документ есть в распоряжении РБК), указано, что «за общее покровительство своему бизнесу Сергеев с апреля 2015 года через Авакяна ежемесячно передавал для Смолярчука денежные средства из расчета $1 тыс. за транспортную единицу (автомашина, либо морской контейнер). В среднем ежемесячная сумма составляет от $100 тыс. до $300 тыс. В действиях Наумова усматриваются признаки преступления «Посредничество во взяточничестве» (ч.4 ст.291.1 УК), а в действиях Смолярчука «Получение взятки» (ч.6 ст.290 УК)»



15 декабря 2015 года, во время следственного эксперимента, Наумов был задержан в московском отеле «Националь». Он признал свою вину, рассказал, что средства предназначались для Смолярчука, и согласился участвовать во второй части эксперимента, однако деньги таможеннику передать не удалось: он не пришел на встречу. В ФСБ пришли к выводу, что произошла утечка информации.



В декабре 2015 года — январе 2016 года Смолярчук дал показания и рассказал, что в отношении Сергеева и Авакяна было подозрение об их причастности к контрабанде: в октябре-ноябре 2015 года таможенники пресекли незаконный ввоз 12 партий товаров, после чего Смолярчук узнал о предполагаемых угрозах Авакяна в его адрес.



10 ноября 2016 года следователь Олег Мартынов постановил отказать в возбуждении уголовного дела в отношении Смолярчука. Тогда же Наумов дал новые показания, в которых отметил, что не собирался передавать оперативнику деньги, а хотел оставить их себе. Дело в отношении него переквалифицировали на «Покушение на мошенничество в особо крупном размере» (ч.4 ст. 159 УК) и передали в суд.