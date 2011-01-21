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Минпромторг подготовил поправки в закон о торговле для развития ярмарок

18.01.17 10:36
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Минпромторг РФ подготовил поправки в федеральный закон о торговле, направленные на совершенствование правового регулирования организации и проведения ярмарок в стране, проект соответствующего документа опубликован на портале regulation.gov.ru.

Необходимость разработки и принятия законопроекта Минпромторг объясняет тем, что ярмарки, наряду с розничными рынками, нестационарной и мобильной торговлей, являются важнейшим торговым форматом для развития экономики и комфорта граждан, пишет РИА Новости.

Министерство предлагает ввести в закон о торговле само понятие ярмарки — под ним понимается торговое мероприятие, организуемое и проводимое в заранее определенном месте, с установленным сроком или периодичностью проведения, в том числе в определенный день или дни недели (они будут называться ярмарочными днями) с целью продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг множеством участников.

Участниками ярмарки могут быть компании, индивидуальные предприниматели (ИП) и граждане, в том числе — главы крестьянских или фермерских хозяйств, члены таких хозяйств, люди, ведущие личные подсобные или дачные хозяйства, либо занимающиеся садоводством, огородничеством или животноводством. Торговые места на ярмарке предоставляются участникам ее организатором.

Ярмарки в зависимости от их организаторов будут разделены на государственные или муниципальные, кооперативные (если их организуют сельскохозяйственные потребительские кооперативы, их союзы или организации потребительской кооперации, частные (их организуют иные юридические лица и ИП). Могут создаваться и иные типы ярмарок, например, в зависимости от товарной специализации.

Сами площадки будут предоставляться органами местного самоуправления организаторам ярмарок по их заявлениям без предоставления земельного участка. Местные же власти, а также органы исполнительной власти субъектов страны, будут формировать перечень площадок, доступных для организации ярмарок на территории субъекта РФ и муниципального образования.

Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта — второе полугодие 2017 года.

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