Предприниматель, потерявший право на ПСН, выиграл дело в Верховном суде и отстоял право применять УСН

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18 января состоялось заседание Верховного суда рассматривающего дело № А38-7494/2015. Индивидуальный предприниматель обратился с кассационной жалобой на постановление АС Волго-Вятского округа N Ф01-3517/2016 от 13.09.2016 г.

Речь в деле идет о праве применения упрощенной системы налогообложения при утрате права на ПСН по виду деятельности, на который был получен патент. Позиция Минфина и ФНС по этому вопросу была однозначной - по такому виду деятельности следует уплачивать налоги по ОСНО, независимо от наличия у ИП упрощенной системы налогообложения. Судебная практика по этому вопросу колебалась. Суды Уральского округа, например, регулярно вставали на сторону представителей ФНС, а Западно-Сибирского на сторону предпринимателей.

Вчера Верховный суд вынес свой вердикт по этому вопросу, удовлетворив жалобу ИП и отменив постановление АС Волго-Вятского округа. Мотивировка такого решения пока неизвестна, поскольку в картотеке судебных дел опубликован только результат рассмотрения дела. Но т.к. ВС отставил в силе постановление 1 арбитражного аппеляционного суда, можно сделать предположение, что судьи согласились с мнением о том, что одновременное применение ОСНО и УСН законодательством не предусмотрено.

В конце января Верховный суд рассмотрит похожее дело, только речь в нем будет идти о праве применения ЕНВД при утрате права на патент.