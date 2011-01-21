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Законопроект против демпинга в госзакупках рекомендован к принятию в первом чтении

19.01.17 16:58
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Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении принять проект федерального закона № 32913-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в части антидемпинговых мер при проведении конкурса и аукциона). Проект был внесен Правительством РФ в ноябре прошлого года.
 

«Законопроект предлагает установить обязанность участника закупки, который предлагает цену контракта на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, предоставлять заказчику документы, подтверждающие возможность выполнения контракта по предложенной цене с надлежащим исполнением обязательств по контракту», - сообщил Председатель Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев.
 

Перечень таких документов в отношении конкретных видов товаров будет утверждаться Правительством РФ. Данное требование будет применяться участником закупки, если он участвует в конкурсе или аукционе на поставку топлива или других отдельных видов товаров по перечню, который вправе определить Правительство РФ.

В настоящее время нормой, в которую предлагается внесение изменений, предусмотрено предоставление демпингующим участником закупки обоснования предлагаемой цены контракта, которое может включать в себя как гарантийное письмо от производителя, так и иные документы и расчеты, которые участник закупки может предоставить по своему усмотрению.

«Предложенная законопроектом детализация этого процесса освободит участников закупки от чрезмерной нагрузки при подготовки обоснований и документов, подтверждающих предлагаемую им цену контракту, и позволит избежать принятия заказчиком субъективного решения о возможности исполнения контракта участником закупки», - сообщил Сергей Жигарев.

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