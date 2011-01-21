В Удмуртии двух регистраторов фирм-однодневок признали виновными в уголовном преступлении

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УФНС Удмуртии рассказало на своем сайте о борьбе с регистрацией фирм-однодневок.

В 2016 году на основании материалов, направленных налоговыми органами в суд и правоохранительные органы Удмуртской Республик:

дисквалифицировано 49 должностных лиц организаций;

ликвидировано в судебном порядке 13 юридических лиц;

возбуждено 30 уголовных дела в соответствии со ст.173.1 Уголовного Кодекса РФ (за создание юридического лица через подставных лиц, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом).



Так, в городе Ижевске в законную силу вступил приговор в отношении 27-летнего уроженца города Казани. Он признан виновным в совершении восьми преступлений. Подсудимый свою вину полностью признал. Приняв во внимание все смягчающие обстоятельства, суд назначил наказание - штрафа в размере 103 тысяч рублей.



Также в городе Ижевске вступил в силу приговор в отношении 33-летней уроженки города Ижевска. Она признана виновной в совершении двадцати преступлений. Суд принял во внимание, что ранее она не была судима, вину в совершенном преступлении признала в полном объеме. По совокупности преступлений путем сложения наказаний суд назначил подсудимой наказание в виде штрафа в размере 110 тысяч рублей.



Подсудимые обманным путем регистрировали на жителей Удмуртии организации. Людей оформляли в качестве «номинальных директоров и учредителей». Однако реальной финансово-хозяйственной деятельности предприятия не осуществляли, а служили для незаконного обналичивания денежных средств.