В Подмосковье на бизнесмена пытались незаконно завести уголовное дело

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В октябре прошлого года к уполномоченному по защите прав предпринимателей в Московской области поступило обращение учредителя ООО «Мегаполис» с жалобой на действия следственного отдела по г. Щелково СК РФ.

Заявитель, по материалам дела, обвинялся в невыплате заработной платы якобы бывшему сотруднику компании - гражданину Грузии, незаконно находящемуся на территории РФ уже более 1,5 лет – 8 млн. рублей. Между тем годовой оборот предприятия составляет всего 13,5 млн. рублей, а средняя заработная плата сотрудников организации - 12 500 рублей в месяц.

- Сотрудники Следственного комитета по городу Щелково не стали разбираться в явной абсурдности обвинений в мой адрес. А просто приехали и парализовали работу двух фирм ООО «Мегаполис» и ООО «СтройПроект», - рассказал заявитель. - Никого не смутила сумма заработной платы 8 000 000 рублей одному человеку. Никто не проверил, что я не являюсь генеральным директором, а соответственно не имею полномочий принимать на работу, выплачивать заработную плату работникам.

В ходе обыска сотрудники СК изъяли документы организации, в том числе оригиналы правоустанавливающих документов и печати, а также бухгалтерскую отчетность ООО.

- Я еще раз сообщил, что готов добровольно выдать интересующие документы, предоставить доступ к банк-клиенту, дать пароль от электронной почты и оказать всяческое содействие в расследовании этого дела, - подчеркнул бизнесмен.

Однако сотрудник Следственного отдела никак не отреагировал на заявления предпринимателя, отказался исправлять неверно написанные ответы в протоколе опроса. Предприниматель был вынужден сделать дополнительные записи на каждой странице протокола.

Кроме того, данный сотрудник попытался изъять личный автомобиль бизнесмена, но ограничился досмотром и изъятием всех банковских карт и телефона предпринимателя.

- В результате действий сотрудников Следственного комитета деятельность предприятия оказалась полностью парализована. Я считаю, что в действиях сотрудников отдела однозначно усматривается коррупционная составляющая, и заявление «бывшего сотрудника» было лишь поводом для внеплановой проверки ООО «Мегаполис» с целью выявить нарушения в налоговом законодательстве или любые другие нарушения, и получить с этого личную выгоду. Дело из гражданско-правового за счет слов «генеральный директор», «зарплата» стало уголовным, - резюмировал заявитель.

Бизнес-омбудсменом был направлен запрос в прокуратуру Московской области с просьбой провести проверку законности и обоснованности действий Следственного отдела в отношении учредителя и его организаций.

По результатам проверки с заявителя были сняты все обвинения и принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в действиях бизнесмена признаков составов преступлений, предусмотренных ст.ст. 145.1, 159 УК РФ.

Все изъятые предметы и документы возвращены предпринимателю.

- Президент Владимир Путин и Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своих выступлениях подчеркивают, необходимо снижать давление на бизнес со стороны фискальных и правоохранительных органов. А по факту число уголовных дел в экономической сфере только растет. По данным федерального бизнес-омбудсмена Бориса Титова по статье 159 УК РФ «Мошенничество» в 2016 году открыто на 25% больше уголовных дел, чем за аналогичный период 2015 года, - прокомментировал ситуацию региональный бизнес-омбудсмен Владимир Головнев.

Он также напомнил, что в декабре прошлого года главой государства подписал закон, ужесточающий ответственность сотрудников правоохранительных органов за незаконное возбуждение уголовных дел против бизнеса. Ранее за привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности наказывалось лишением свободы на срок до пяти лет, по новым правилам виновные могут отправиться «в места не столь отдаленные» на срок до семи лет.

Отягчающим обстоятельством в новой редакции признано незаконное возбуждение уголовного дела в целях воспрепятствования предпринимательской деятельности, а также фактическое прекращение такой деятельности в результате возбуждения уголовного дела из корыстной или иной личной заинтересованности. Такие деяния в соответствии с ч.3 обновленной статьи 299 УК РФ будут наказываться лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.