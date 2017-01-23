В Госдуму внесли законопроект, увеличивающий размер санкций за просрочку выплаты зарплаты

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Депутат от ЕР Юрий Волков и депутат от ЛДПР Василина Кулиева внесли в Государственную думу законопроект, с поправками в стать. 236 Трудового кодекса.

Авторы проекта предлагают увеличить денежную компенсацию работнику до одной сотой ключевой ставки ЦБ РФ от не выплаченных в срок сумм зарплаты за каждый день просрочки.

В текущей редакции кодекса при нарушении работодателем срока выплаты зарплаты он обязан выплатить компенсацию исходя из одной сто пятидесятой ключевой ставки ЦБ РФ за каждый день. Заметим, что такой размер компенсации установлен всего лишь с октября 2016 года, ранее работнику полагалась компенсация исходя из одной трехсотой ставки рефинансирования.