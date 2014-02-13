Правительственный комитет одобрил проект закона, дающего право истребовать документы у аудиторов в рамках налоговой проверки

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Комитет Правительства по законопроектной деятельности одобрил проект закона, предоставляющего право должностному лицу налогового органа истребовать у аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов документы (информацию), полученные ими о налогоплательщике в ходе своей деятельности, в случае если документы (информация) не представлены налогоплательщиком налоговым органам в установленном порядке.

Проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 82 и 931 Налогового кодекса Российской Федерации» был внесён Минфином России. После прохождения рассмотрения в комитете, проект будет вынесен на заседание Правительства и в случае его одобрения там, внесен в Госдуму.

Планируемый срок вступления изменений в силу – 1 января 2018 года.