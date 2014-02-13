Суд не проводит повторную выездную налоговую проверку

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Управление ФНС России по Сахалинской области информирует, что сформирована положительная судебная практика по отказу судами в приобщении к материалам судебного дела документов, которые не были представлены в ходе проведения налоговой проверки.

Инспекцией, в ходе проведения выездной налоговой проверки, с целью исчисления налоговых обязательств по общей системе налогообложения, в адрес налогоплательщика были направлены требования о предоставлении первичных документов, необходимых для проведения проверки.

Данные требования были оставлены налогоплательщиком без исполнения.

Для соблюдения прав и законных интересов налогоплательщика, налоговым органом было предложено повторно представить истребуемые документы, а в случае их отсутствия – восстановить.

На предложение налогового органа налогоплательщиком было отказано в восстановлении истребуемых документов, что в свою очередь послужило основанием для принятия налоговым органом решения о применении расчетного метода в соответствии с пп. 7 п. 1ст. 31 НК РФ.

Вместе с тем, при обжаловании решения налогового органа в судебном порядке, в ходе судебного разбирательства налогоплательщиком были представлены все первичные документы, а также заключения по результатам проведения бухгалтерской и налоговой экспертизы. Общее количество документов составило 47 тыс.листов.

Решением Арбитражного суда Сахалинской области от 02.08.2016 по делу № А59-5390/2015, оставленным без изменения Постановлением арбитражного суда апелляционной инстанции от 02.11.2016, суд отказал в приобщении к материалам судебного дела представленных первичных документов, в том числе заключений по результатам проведения бухгалтерской и налоговой экспертизы.

Отказывая в приобщении указанных документов, суд акцентировал внимание на то, что судебное разбирательство не позволит всесторонне, полно и объективно осуществить проверку налоговых обязательств налогоплательщика.

Кроме того, в соответствии с АПК РФ в компетенцию арбитражных судов не входит проведение повторных налоговых проверок. Оценка представленных налогоплательщиком в ходе судебного разбирательства документов по внешним признакам не может быть равнозначна мероприятиям налогового контроля, которые уполномочен провести налоговый орган в ходе налоговой проверки.