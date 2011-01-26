Верховный суд РФ поддержал позицию налоговиков доначисливших вместо ЕНВД налоги по ОСНО крупной торговой компании

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Верховный суд Российской Федерации отказал в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда Российской Федерации одной из компаний сети DNS. Об этом сообщает Управление ФНС Свердловской области (хотя налоги доначисляла нижегородская налоговая)

Общество "Компьютерный центр ДНС НН" оспаривало решение налогового органа, вынесенное по результатам проведенной выездной проверки, согласно которому налогоплательщику ЕНВД доначислены налоги по общему режиму налогообложения, всего в сумме 48,3 млн. руб., в т.ч. НДС - 24,5 млн. руб., налог на прибыль организаций - 1,5 млн. руб., налог на имущество - 10,5 млн. руб., пени - 7,1 млн. руб., штрафы - 4,7 млн. рублей.



Подробно об этом деле мы писали в сентябре месяце, после рассмотрения спора в АС Волго-Вятского округа.



В результате анализа информации о компании, полученной в сети Интернет, документов, предоставленных поставщиками товаров, а также протоколов допросов свидетелей установлено, что общество входит в группу компаний DNS, во главе которой стоит группа лиц - основателей розничной сети продажи компьютерной техники.



Суды указали на формальность деления арендованных площадей между организациями, входящими в группу компаний, которые являлись взаимозависимыми лицами, осуществляли деятельность по розничной торговле компьютерной и цифровой техникой, применяя специальный налоговый режим в виде ЕНВД.

Обособленность торговых площадей, арендуемых названными организациями, отсутствовала. Реализуемые товары размещались в торговых залах по принципу их группировки по видам, а не по принадлежности к тому или иному юридическому лицу; у покупателей имелась возможность произвести расчет за приобретаемые товары в одной кассе независимо от того, какое юридическое лицо является их продавцом. Программа учета товаров была единая, что позволяло определить остатки того или иного товара в любом магазине торговой сети. В каждом магазине организована единая система охраны, в качестве вывески имелся логотип торговой сети DNS.



Должностные обязанности сотрудников, работавших по адресам, по которым одновременно располагались разные организации, были одинаковые.



Сайт, используемый для увеличения продаж и привлечения большего количества покупателей, содержит информацию о магазинах DNS на всей территории России, количество последних более 700.

Верховный суд согласился с выводами нижестоящиъ судов и не нашел оснований для пересмотре дела.