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Госзаказчики должны размещать техзадания в текстовом формате, а не в виде сканов

25.01.17 11:17
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Если документация госзакупки не обеспечивает возможность поиска и копирования текста, то заказчик нарушает закон. К такому выводу пришла ФАС России.

В некоторых закупках документы, в том числе формы, предназначенные для заполнения, размещаются на сайте zakupki.gov.ru в виде отсканированных изображений. Тогда участникам закупки приходится перепечатывать весь документ, в котором может быть сотня страниц. При этом отсутствие даже одной запятой является нарушением и дает возможность не допустить участника к торгам, пишут «Известия».

Кроме того, в ФАС разъяснили, что нельзя защищать документы госзакупок паролями. Иногда заказчики делают документ «защищенным» — и после скачивания, чтобы его открыть, необходимо ввести пароль. Закупщик может сообщить пароль только «приближенным» поставщикам. В то время как закон о контрактной системе не допускает в закупочной документации требований, ограничивающих круг участников конкурса.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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