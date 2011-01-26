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При государственной регистрации юрлица в МФЦ требуется нотариальное заверение подписи заявителя

25.01.17 13:34
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Управление ФНС России по Хабаровскому краю напоминает, что в целях эффективного предоставления государственных и муниципальных услуг, а также повышения качества обслуживания налогоплательщиков ряд услуг ФНС оказывается гражданам в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Так, услугу «Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» можно получить в МФЦ Хабаровского края.

При этом следует обратить внимание, что необходимые для государственной регистрации юридического лица заявление, уведомление или сообщение, представляемые в регистрирующий орган через МФЦ удостоверяются подписью заявителя, подлинность которой должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

При этом заявитель указывает свои паспортные данные или в соответствии с законодательством Российской Федерации данные иного удостоверяющего личность документа и идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии).

Федеральная налоговая служба

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