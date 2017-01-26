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Налоговая предупреждает: создание организации через подставных лиц уголовно наказуемо

26.01.17 15:27
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Ставропольское Управление ФНС напоминает, что в 2015 году в Уголовный кодекс РФ были внесены изменения, направленные на создание препятствий для использования подставных лиц при государственной регистрации. В частности, изменена уголовная ответственность за регистрацию юридических лиц через подставных лиц и уточнено понятие подставного лица.

Так, подставными лицами являются: номинальные руководители или учредители, которые умышленно (в том числе за вознаграждение) предоставляют свои персональные данные; лица, без ведома которых образовано юридическое лицо; лица, числящиеся руководителями юридического лица, но реально цели управления юридическим лицом не имеющие. Указанные лица могут быть привлечены к уголовной ответственности, предупреждают налоговики.

В 2016 году налоговая служба РФ направила в правоохранительные органы более 1 000 материалов, по которым возбуждено более чем 300 уголовных дел в рамках указанных преступлений. В Ставропольском крае в результате эффективного взаимодействия налоговых и правоохранительных органов также возбуждено несколько таких уголовных дел: по фактам незаконного образования через подставных лиц ООО «АГРОЦЕНТРЕВРОХИМ», ООО «МЕРИДИАН», ООО «КРИСТАЛЛ-ЮГ», ООО «АГРОМАГ»; по факту представления в регистрирующий орган данных о подставном лице – руководителе и учредителе ООО «СНАБСБЫТКОНТРАКТ».

Обстоятельства, указывающие на признаки преступлений, выявляются налоговыми органами как в ходе проверки достоверности документов, представленных для государственной регистрации, так и в ходе мероприятий налогового контроля, в том числе при камеральной проверке представленных налогоплательщиками деклараций.

При этом уголовные дела возбуждаются в отношении лица, которое предоставило свои персональные данные для регистрации организации (как правило, за денежное вознаграждение), а также в отношении лиц, в чьих интересах образовано юридическое лицо.

УФНС подчеркивает, что использование «иногородних» подставных лиц не освобождает их от ответственности. Например, одно из уголовных дел возбуждено в отношении подставного лица – жителя г. Москвы и в отношении бывшего владельца фирмы – жителя Ставропольского края.

Для виновных лиц предусмотрено наказание. Это может быть: штраф в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы (а также иного дохода осужденного) за период от одного года до трех лет; обязательные работы на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов; лишение свободы на срок до пяти лет.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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