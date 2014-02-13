Кемеровский инспектор отдела выездных проверок попалась на крупной взятке

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Следственными органами Кемеровской области предъявлено обвинение главному государственному налоговому инспектору отдела выездных налоговых проверок инспекции ФНС города Кемерово в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).



По версии следствия, в ходе выездной налоговой проверки коммерческой фирмы инспектор выявила финансовые нарушения, в результате которых организации должны быть доначислены налоги на сумму 25 млн рублей. За денежное вознаграждение она предложила руководителю фирмы снизить сумму выявленных нарушений до 3 млн. Руководитель организации согласился передать женщине 1,5 млн рублей. Данная информация стала известна сотрудникам ОЭБ и ПК ГУ МВД России по Кемеровской области. При получении 750 тысяч рублей налоговый инспектор была задержана.



Руководство УФНС России по Кемеровской области оказывает следствию содействие в получении необходимой документации, установлению обстоятельств совершенного преступления инспектором.



Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу.