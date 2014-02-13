Клерк.Ру
 

Кемеровский инспектор отдела выездных проверок попалась на крупной взятке

27.01.17 16:30
Просмотров: 

Следственными органами Кемеровской области предъявлено обвинение главному государственному налоговому инспектору отдела выездных налоговых проверок инспекции ФНС города Кемерово в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

По версии следствия, в ходе выездной налоговой проверки коммерческой фирмы инспектор выявила финансовые нарушения, в результате которых организации должны быть доначислены налоги на сумму 25 млн рублей. За денежное вознаграждение она предложила руководителю фирмы снизить сумму выявленных нарушений до 3 млн. Руководитель организации согласился передать женщине 1,5 млн рублей. Данная информация стала известна сотрудникам ОЭБ и ПК ГУ МВД России по Кемеровской области. При получении 750 тысяч рублей налоговый инспектор была задержана.

Руководство УФНС России по Кемеровской области оказывает следствию содействие в получении необходимой документации, установлению  обстоятельств совершенного преступления инспектором.   

Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения  в виде заключения под стражу.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника

Стань экспертом

Написать свое мнение
2 мнения
Люди которым это нравится
Семинары по теме «Экономические преступления»
Новости директору
 
В Москве средняя сумма взятки за год выросла в 2,5 раза
 
Юридические новости
 
За попытку откупиться от проверки директору аптеки присудили штраф в 1 млн. рублей
 
Юридические новости
 
Замдиректору ООО дали 7,5 лет строгого режима за взятку налоговому инспектору
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Посетить семинар по теме «Экономические преступления»

Все семинары по теме Экономические преступления
Рубрики
еще
»
календарь налогоплательщика
1
Мнения156
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «В помощь бухгалтеру: где быстро проверить контрагентов на надежность?»
19:58
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Алексей Александров, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству»
19:33
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
19:27
Аноним прокомментировал материал «Пенсия должна быть 30 тыс. рублей!»
19:19
Аноним прокомментировал материал «В помощь бухгалтеру: где быстро проверить контрагентов на надежность?»
19:13
Веселая бездельница
Mmmaximmm прокомментировал материал «В помощь бухгалтеру: где быстро проверить контрагентов на надежность?»
18:48
Клерк
historyfoto прокомментировал материал «В помощь бухгалтеру: где быстро проверить контрагентов на надежность?»
18:42
Клерк
Цой прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
18:41
Аноним прокомментировал материал «ФНС в автоматическом режиме поменяла коды ОКВЭД в ЕГРЮЛ»
18:32
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Алексей Александров, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству»
18:30
Клерк
ВаляЧел прокомментировал материал «Алексей Александров, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству»
18:27
Клерк
stalk прокомментировал материал «Глава ФНС отрапортовал Медведеву о полной готовности к переходу на онлайн-кассы»
18:27
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «В помощь бухгалтеру: где быстро проверить контрагентов на надежность?»
18:25
Клерк
Natatalka прокомментировал материал «Минтруд выступил против приравнивания статуса самозанятых граждан к предпринимателям»
17:48
Аноним прокомментировал материал «Стать «Ветераном труда» будет сложнее»
17:44
Веселая бездельница
Mmmaximmm прокомментировал материал «В помощь бухгалтеру: где быстро проверить контрагентов на надежность?»
17:33
ИП 6%
Izem прокомментировал материал «Роспотребнадзор напомнил потребителям об их правах при покупке товара через интернет»
17:13
<b>Модератор</b>
бух2007 прокомментировал материал «Добровольное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»
17:12
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «В помощь бухгалтеру: где быстро проверить контрагентов на надежность?»
17:09
Веселая бездельница
Mmmaximmm прокомментировал материал «Главбух «на крючке» или 5 налоговых подстав»
17:03
Аноним прокомментировал материал «Добровольное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»
17:03
Аноним прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
17:01
Аноним прокомментировал материал «Алексей Александров, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству»
16:56
Аноним прокомментировал материал «Главбух «на крючке» или 5 налоговых подстав»
16:53
Не клерк
GSokolov прокомментировал материал «Стать «Ветераном труда» будет сложнее»
16:51
Аноним прокомментировал материал «Алексей Александров, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству»
16:38
Веселая бездельница
Mmmaximmm прокомментировал материал «В помощь бухгалтеру: где быстро проверить контрагентов на надежность?»
16:35
Веселая бездельница
Mmmaximmm прокомментировал материал «В помощь бухгалтеру: где быстро проверить контрагентов на надежность?»
16:34
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «В помощь бухгалтеру: где быстро проверить контрагентов на надежность?»
16:29
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Срочно нужна бухгалтерская помощь? Спросите у коллег»
16:27
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Срочно нужна бухгалтерская помощь? Спросите у коллег»
16:25
Аноним прокомментировал материал «Алексей Александров, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству»
16:23
Аноним прокомментировал материал «Списывая деньги с карты клиента, банк не торопится зачислять их на счет получателя»
16:22
Аноним прокомментировал материал «Расчет себестоимости в 1С УПП 1.3. Инструкция по подготовке»
16:21
Веселая бездельница
Mmmaximmm прокомментировал материал «Главбух «на крючке» или 5 налоговых подстав»
16:21
Аноним прокомментировал материал «Главбух «на крючке» или 5 налоговых подстав»
16:19
еще
 