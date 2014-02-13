Роспотребнадзор напомнил потребителям об их правах при покупке товара через интернет

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В связи с проводимой сегодня акцией распродаж в Интернете – «Киберпонедельник» Роспотребнадзор обратил внимание потребителей на некоторые нюансы.

Продажа товаров дистанционным способом на территории РФ регламентируется соответствующими положениями статьи 497 ГК РФ, а применительно к продаже товаров гражданам для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, также статьей 26.1 «Дистанционный способ продажи товаров» Закона «О защите прав потребителей» и Правилами продажи товаров дистанционным способом, утвержденными постановлением Правительства РФ от 27 сентября 2007 года № 612.

Правила продажи отдельных видов товаров, а также Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 года № 55, к дистанционному способу продажи товаров применению не подлежат, уточнили в ведомстве.

Вышеназванный Перечень применяется исключительно в контексте статьи 25 Закона «О защите прав потребителей», которая в свою очередь распространяет своё действие в том числе и на продажу товаров по образцам.

От товара, купленного в Интернет-магазине, в том числе, в рамках акции «Киберпонедельник», потребитель вправе отказаться в любое время до его передачи потребителю продавцом либо уполномоченным им лицом, а после передачи товара - в течение семи дней.

В случае же, если информация о порядке и сроках возврата товара надлежащего качества, т.е. о вышеназванном 7-дневном сроке, не была предоставлена потребителю в письменной форме в момент доставки товара, то потребитель будет вправе отказаться от товара в течение трех месяцев с момента его передачи (получения).

Однако при этом следует иметь в виду, что такой возврат будет возможен только если в отношении приобретенного товара сохранен его товарный вид, потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки (отсутствие последнего, тем не менее, не лишает потребителя возможности ссылаться на другие доказательства приобретения товара у соответствующего продавца).

При отказе потребителя от товара продавец должен возвратить ему денежную сумму, уплаченную потребителем по договору (за исключением расходов продавца на доставку от потребителя возвращенного товара), не позднее чем через десять дней со дня предъявления потребителем соответствующего требования.

Если товар, приобретенный потребителем дистанционным способом продажи товара, оказался ненадлежащего качества, то в этом случае потребитель в отношении товара с недостатками в целях защиты своих прав должен будет руководствоваться соответствующими положениями статей 18-24 Закона «О защите прав потребителей».