Трунов просит суд отменить Кодекс профессиональной этики адвоката

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Адвокат Юрий Трунов просит Пресненский суд Москвы отменить Кодекс профессиональной этики адвоката.



"Я подал заявление об оспаривании и признании недействующим Кодекса профессиональной этики адвоката. Считаю, что его нормы не соответствуют федеральному закону "Об адвокатской деятельности", а также принципам правовой определенности, что ведет к произволу и коррупции",- заявил Трунов агентству РИА Новости.



В иске он указывает, что бессистемное и бесконтрольное внесение поправок в этот кодекс сделало его крайне противоречивым актом.



"В том числе его положения позволяют привлекать к ответственности адвокатов за действия, не связанные с профессиональными обязанностями", — отметил Трунов.