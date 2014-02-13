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Трунов просит суд отменить Кодекс профессиональной этики адвоката

30.01.17 17:02
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Адвокат Юрий Трунов просит Пресненский суд Москвы отменить Кодекс профессиональной этики адвоката.

"Я подал заявление об оспаривании и признании недействующим Кодекса профессиональной этики адвоката. Считаю, что его нормы не соответствуют федеральному закону "Об адвокатской деятельности", а также принципам правовой определенности, что ведет к произволу и коррупции",- заявил Трунов агентству РИА Новости.

В иске он указывает, что бессистемное и бесконтрольное внесение поправок в этот кодекс сделало его крайне противоречивым актом.

"В том числе его положения позволяют привлекать к ответственности адвокатов за действия, не связанные с профессиональными обязанностями", — отметил Трунов.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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