Клерк.Ру
 

За незаконную торговлю в Москве будут штрафовать на 50 тыс. рублей

31.01.17 11:32
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Минюстом России разрабатывается проект федерального закона «О внесении изменений в статью 3.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».

Разработка законопроекта связана с широким распространением в Москве незаконной торговли. Осуществляемая вне специально отведенных для этого мест такая торговля не только ухудшает облик столицы, но и наносит значительный ущерб ее экономике в виде неполученных налоговых и неналоговых доходов, способствует развитию недобросовестной конкуренции, незаконной трудовой миграции и как следствие усугубляет криминогенную обстановку в городе, отметили в Минюсте.

Законопроектом планируется предусмотреть возможность устанавливать в законодательстве города Москвы административный штраф для граждан в размере до 50 тысяч рублей за правонарушения в области торговой деятельности и благоустройства города. Конкретный размер штрафа будет устанавливаться законодательством города Москвы об административных правонарушениях с учетом характера и степени общественной опасности соответствующих административных правонарушений и в любом случае не будет превышать для граждан пятидесяти тысяч рублей.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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