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Минюст доработает законопроект об изъятии за долги единственного жилья

31.01.17 15:05
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Минюст России доработает законопроект об изъятии за долги единственного жилья, разграничив роскошную и недорогую жилплощадь, сообщил во вторник заместитель директора Департамента экономического законодательства министерства юстиции РФ Денис Новак.

Ранее в январе министерство юстиции России вынесло на общественное обсуждение законопроект, отменяющий запрет на взыскание единственного жилья должника в счет погашения долгов, напоминает РИА Новости. Как пояснили в Минюсте РФ, взыскание может быть обращено на жилье, по размеру и стоимости "явно превышающее" потребности в жилище должника и его семьи. Предполагается, что решение о таком взыскании принимает суд, устанавливается в судебном порядке и сумма, которую выплатят должнику для приобретения другого жилья.

"Мы уже получили более тысячи отзывов от граждан. Наряду с эмоциональными есть и вполне разумные предложения, многие из которых мы, конечно же, учтем. Поэтому говорить, что это какая-то окончательная версия, это вовсе не так", — сказал он в Общественной палате на нулевых чтениях законопроекта об обращении взыскания на единственное жилье.

Говоря о норме закона, что взыскание на единственное жилье может быть наложено за долг, который составляет не менее 5% от стоимости недвижимости, Новак отметил, что нужно учитывать, что это за жилье.

"Мы пришли к выводу, что в зависимости от того, роскошное это жилье или где-нибудь в небольшом городке в регионе, нужно предел делать плавающий. То есть чем роскошнее и дороже жилье, тем процент должен быть меньше (может быть 0,5%)", — сказал он.

Новак напомнил, что еще в 2012 году Конституционный Суд РФ указал, что законодателю нужно определить пределы действия запрета на взыскание единственного жилья, чтобы обеспечить возможность удовлетворения имущественных интересов кредитора, одновременно предусмотрев гарантии сохранения жилищных условий для нормального существования.

По словам представителя Минюста, российские суды начали применять постановление Конституционного суда "без всякого закона, без всяких гарантий: просто по минимальному продают долю, уплотняют, подселяют к семье чужого человека". Кроме того Новак отметил, что в силу принятых недавно поправок позиция Конституционного суда имеет по сути силу закона, то есть риск, что суды начнут применять эту норму так, как "они себе это видят".

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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