Роспотребнадзор предлагает штрафовать за хранение санкционных продуктов

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Роспотребнадзор подготовил законопроект, предусматривающий введение штрафов за хранение и перевозку санкционных товаров. Документ размещен сегодня на портале проектов НПА.

Измнения предлагается внести в статью 14.2 Кодекса об административных правонарушениях. Согласно законопроекту, за "реализацию, хранение и транспортирование товаров, запрещенных к ввозу на территорию Российской Федерации" граждан будут штрафовать на сумму от трех тысяч до пяти тысяч рублей, должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, индивидуальных предпринимателей - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, а юридических лиц — от семидесяти тысяч до ста тысяч рублей.



Санкционная продукция при этом будет подлежать конфискации.