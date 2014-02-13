Компании, препятствующие проверкам антимонопольной службы, будут штрафовать

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Штрафы для компаний, препятствующих проверкам Федеральной антимонопольной службы, могут составить 1% оборота, сообщил замглавы ведомства Андрей Цариковский.

О планах инициировать разработку соответствующего законопроекта глава ФАС Игорь Артемьев сообщил в январе. "Мы решили предложить правительству, и будем этого добиваться, принять новую законодательную норму - противодействие проверке ФАС автоматически означает сразу наложение оборотного штрафа безо всякого расследования", - говорил он.

К этой идее ФАС подтолкнула ситуация с проверкой компании Lenovo, передает "Интерфакс". "Lenovo нас не пустила на проверку. Спасибо им, потому что это стало двигать нашу мысль. Передайте мою признательность компании и лично тому менеджеру, который принимал решение нас не пустить", - сказал Артемьев, добавив, что документ получит "именное" название - "закон имени Lenovo".

По словам Цариковского, законопроект готовится инициативной группой депутатов Госдумы. Документ предварительно одобрен рабочей группой Совета Федерации, добавил начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев.