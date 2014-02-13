Клерк.Ру
 

В федеральных округах появятся отдельные кассационные и апелляционные суды

03.02.17 10:59
Просмотров: 

В Совете Федерации разработан законопроект о создании кассационных и апелляционных судов в федеральных округах. По замыслу законодателя, при новой системе судьи будут более тщательно рассматривать кассационные жалобы, поскольку будут заниматься только ими. А дела, как и раньше, будут рассматривать в районных и областных судах, передают «Известия».

— Сейчас кассационные и апелляционные жалобы рассматривает тот же областной суд, который рассматривает и основные дела, — говорит автор проекта сенатор Сергей Калашников. — А районные суды встроены в административную систему областных судов. Мы предлагаем создать новые суды на уровне федеральных округов. Они будут заниматься только апелляцией и кассацией.

При этом, по мнению сенатора, эффективность работы апелляционных судов надо оценивать по количеству возвращенных дел — чем больше вернули из-за найденных нарушений, тем лучше поработал судья.

— Тогда они будут более тщательно их рассматривать, — сказал Калашников. — Ведь нельзя вернуть дело, если на это нет оснований, значит, надо тщательно его изучить.

Бывший судья Мосгорсуда, член СПЧ, заслуженный юрист России Сергей Пашин считает, что создание окружных кассационных судов укладывается в концепцию судебной реформы 1991 года, когда предполагалось, что судебные округа не должны совпадать с административно-территориальным делением (чтобы региональные власти имели меньше влияния на судей). С другой стороны, многим людям это затруднит доступ к правосудию из-за больших расстояний, так что о повышении качества рассмотрения жалоб говорить не приходится.

— Для западных стран типично, что суды первой инстанции отделяются от апелляционных судов. В наших условиях создание кассационных и апелляционных судов не на региональном уровне — это правильный шаг. Но основная проблема заключается в том, что люди с трудом попадают в апелляционную инстанцию в краях и областях из-за огромных расстояний. А если будет еще одна надстройка, то люди не всегда смогут добраться до главного города федерального округа. Соответственно, не смогут лично представлять свои интересы, — считает Пашин.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника

Стань экспертом

Написать свое мнение
2 мнения
Аватар
Аноним
, Мурманск

Ой, можно подумать, что-то сильно изменится.

Если раньше с первой инстанции названивали в областные/краевые суды посовещаться, как разрешить, чтобы потом отмены не было, то теперь будут названивать в апелляционные суды округов.

Про веселую практику выволочек судьям за отмены никто не пишет, вот они и выносят по принципу "как бы чего не вышло"

Люди которым это нравится
Бухгалтерские новости
 
Жалобы на акты налоговых органов: что обязательно надо указывать
 
Новости из налоговой
 
УФНС по Забайкальскому краю напоминает об особенностях апелляционной жалобы
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Рубрики
еще
»
Мнения25
Аноним прокомментировал материал «Стать «Ветераном труда» будет сложнее»
19:42
Аноним прокомментировал материал «Минфин предложил назначать размер пенсии исходя из нуждаемости»
19:33
Аноним прокомментировал материал «Я попал на сайт онлайн-казино. Что мне делать?»
19:12
Аноним прокомментировал материал «Стать «Ветераном труда» будет сложнее»
18:41
Аноним прокомментировал материал «Главбух «на крючке» или 5 налоговых подстав»
17:53
Аноним прокомментировал материал «Разбогатеть по плану. 5 шагов к кредиту на развитие своего бизнеса без залога»
17:02
Аноним прокомментировал материал «​Мода «от купюр». Надо ли законодательно ограничивать наличные платежи в России»
16:54
Аноним прокомментировал материал «Раздача "дальневосточного гектара" началась»
16:43
Аноним прокомментировал материал «Тест: что такое патентная система налогообложения?»
14:09
Аноним прокомментировал материал «В Армавире утверждены значения коэффициента К2 на 2010 год»
13:59
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «КНД-1110018 Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год»
12:58
Аноним прокомментировал материал «Комментарий о контрагенте ООО "ЭЛИТСТРОЙСЕРВИС"»
12:11
Аноним прокомментировал материал «Работающим пенсионерам не будут индексировать пенсии»
11:18
Клерк
Старый ворчун прокомментировал материал «Процесс индексации пенсий после увольнения пенсионера могут ускорить»
11:15
Аноним прокомментировал материал «Процесс индексации пенсий после увольнения пенсионера могут ускорить»
10:39
Аноним прокомментировал материал «Процесс индексации пенсий после увольнения пенсионера могут ускорить»
10:25
Аноним прокомментировал материал «Плательщики в систему "Платон" получили льготы по транспортному налогу»
09:03
Аноним прокомментировал материал «Плательщики в систему "Платон" получили льготы по транспортному налогу»
09:02
Аноним прокомментировал материал «Плательщики в систему "Платон" получили льготы по транспортному налогу»
08:59
Аноним прокомментировал материал «КНД-1110018 Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год»
08:56
Аноним прокомментировал материал «Бухгалтеры выплачивают аванс в размере определенного процента от оклада»
08:55
Аноним прокомментировал материал «Бухгалтеры выплачивают аванс в размере определенного процента от оклада»
07:53
Аноним прокомментировал материал «Стать «Ветераном труда» будет сложнее»
07:33
Аноним прокомментировал материал «Бухгалтеры выплачивают аванс в размере определенного процента от оклада»
06:39
Аноним прокомментировал материал «Сколько мы на самом деле платим налогов?»
01:54
Аноним прокомментировал материал «Как сэкономить и даже получить деньги назад, покупая в интернет-магазинах?»
вчера, 23:40
Аноним прокомментировал материал «В федеральных округах появятся отдельные кассационные и апелляционные суды»
вчера, 23:28
Обслуживающий
Борис Мальцев прокомментировал материал «Вознаграждения работникам можно включить в состав расходов, если они предусмотрены локальными актами»
вчера, 23:26
Обслуживающий
Борис Мальцев прокомментировал материал «Вознаграждения работникам можно включить в состав расходов, если они предусмотрены локальными актами»
вчера, 22:51
Аноним прокомментировал материал «Процесс индексации пенсий после увольнения пенсионера могут ускорить»
вчера, 22:10
Не клерк
GSokolov прокомментировал материал «Стать «Ветераном труда» будет сложнее»
вчера, 22:07
Аноним прокомментировал материал «Стать «Ветераном труда» будет сложнее»
вчера, 21:50
Аноним прокомментировал материал «В Краснодарском крае средняя заработная плата составляет 23 753 рубля»
вчера, 21:30
Аноним прокомментировал материал «В Краснодарском крае средняя заработная плата составляет 23 753 рубля»
вчера, 21:26
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Выявить «липовый» больничный – проще простого»
вчера, 20:49
Аноним прокомментировал материал «Тест: что такое патентная система налогообложения?»
вчера, 20:31
еще
 