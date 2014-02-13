В федеральных округах появятся отдельные кассационные и апелляционные суды

Просмотров:

В Совете Федерации разработан законопроект о создании кассационных и апелляционных судов в федеральных округах. По замыслу законодателя, при новой системе судьи будут более тщательно рассматривать кассационные жалобы, поскольку будут заниматься только ими. А дела, как и раньше, будут рассматривать в районных и областных судах, передают «Известия».

— Сейчас кассационные и апелляционные жалобы рассматривает тот же областной суд, который рассматривает и основные дела, — говорит автор проекта сенатор Сергей Калашников. — А районные суды встроены в административную систему областных судов. Мы предлагаем создать новые суды на уровне федеральных округов. Они будут заниматься только апелляцией и кассацией.

При этом, по мнению сенатора, эффективность работы апелляционных судов надо оценивать по количеству возвращенных дел — чем больше вернули из-за найденных нарушений, тем лучше поработал судья.

— Тогда они будут более тщательно их рассматривать, — сказал Калашников. — Ведь нельзя вернуть дело, если на это нет оснований, значит, надо тщательно его изучить.

Бывший судья Мосгорсуда, член СПЧ, заслуженный юрист России Сергей Пашин считает, что создание окружных кассационных судов укладывается в концепцию судебной реформы 1991 года, когда предполагалось, что судебные округа не должны совпадать с административно-территориальным делением (чтобы региональные власти имели меньше влияния на судей). С другой стороны, многим людям это затруднит доступ к правосудию из-за больших расстояний, так что о повышении качества рассмотрения жалоб говорить не приходится.

— Для западных стран типично, что суды первой инстанции отделяются от апелляционных судов. В наших условиях создание кассационных и апелляционных судов не на региональном уровне — это правильный шаг. Но основная проблема заключается в том, что люди с трудом попадают в апелляционную инстанцию в краях и областях из-за огромных расстояний. А если будет еще одна надстройка, то люди не всегда смогут добраться до главного города федерального округа. Соответственно, не смогут лично представлять свои интересы, — считает Пашин.