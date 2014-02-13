Верховный суд встал на стороне предпринимателя в споре с налоговой о применении ЕНВД после утраты права на ПСН

Просмотров:

Верховный суд РФ 1 февраля 2017 года рассмотрел дело А26-8413/2015, в котором индивидуальный предприниматель оспаривал решения ИФНС по г. Петрозаводску, требовавшей от него отчетности по ОСНО за 3 и 4 квартал 2014 года, в связи с тем, что ИП утратил право на патентную систему налогообложения.

Предприниматель же считал, что он имеет право применять ЕНВД, поскольку заявление о постановке на учет с 01.07.2013 было принято налоговой (хотя подавалось оно 13.05.2015 года).

Суд первой инстанции встал на сторону ИП, однако апелляционная и кассационная инстанция это решение не поддержали. Предприниматель не сдался и обратился в Верховный суд, который отменил решения второй и третей инстанции и оставил в силе решение первой.

Мотивировочная часть определения Верховного суда еще не опубликована, поэтому сказать точно, какие доводы ИП были учтены, пока невозможно.