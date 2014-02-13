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Верховный суд: передача имущества в качестве отступного облагается НДС

06.02.17 10:31
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Верховный суд в определении от 31.01.2017 N 309-КГ16-13100 по делу N А50-20135/2015 отменил решения трех судебных инстанций, вынесших решение в пользу налогоплательщика в споре с налоговиками.

Общество обратилось в суд с заявлением о признании незаконным решения налоговой инспекции о доначислении НДС по операции передачи имущества по соглашению об отступном.

Ммежду обществом (заемщик) и ООО "Позитрон" (заимодавец) заключены договоры процентного займа на сумму 174 000 000 рублей. В целях погашения обязательств по указанным договорам займа, на основании заключенного соглашения об отступном  общество по акту передало ООО "Позитрон" недвижимое имущество и выставило счета-фактуры от без выделения НДС. Право собственности ООО "Позитрон" на переданное имущество по соглашению об отступном подтверждено свидетельствами о государственной регистрации права .

Оспариваемым решением, вынесенным инспекцией по результатам проведения камеральной проверки налоговой декларации общества по НДС за 4 квартал 2014 года, доначислен указанный налог в сумме 16 828 475 рублей, начислены 573 131 рубль 26 копеек пени и применены налоговые санкции, предусмотренные пунктом 1 статьи 122 НК РФ, в размере 3 341 161 рубля. Основанием доначисления спорного налога послужил вывод инспекции о неправомерном неисчислении обществом НДС от реализации имущественных прав по соглашению о предоставлении отступного. По мнению налогового органа, операции по передаче заемщиком организации - заимодавцу имущества в качестве отступного взамен исполнения обязательств по возврату заемных средств по договору займа подлежат обложению НДС в силу пункта 1 статьи 39 и подпункта 1 пункта 1 статьи 146 НК РФ.

Удовлетворяя заявленные обществом требования и признавая решение инспекции незаконным, суды трех инстанций, руководствуясь положениями пункта 1 статьи 39, подпункта 1 пункта 1 статьи 146, подпункта 15 пункта 3 статьи 149 НК РФ, статьи 807 Гражданского кодекса РФ, пришли к выводу о том, что операция по передаче имущества по соглашению об отступном, прекращающего обязательства по договору займа, не подлежит налогообложению.

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ признала мнение нижестоящих судов ошибочными. По мнению судей, поскольку при передаче имущества в качестве отступного происходит передача права собственности на него на возмездной основе, следовательно, данная передача признается реализацией, если иное прямо не предусмотрено НК РФ.

Таким образом, передача имущества в качестве отступного в целях погашения обязательств по договору займа является реализацией имущества, в связи с чем передающая сторона обязана исчислить НДС с реализации, а получающая - вправе принять налог к вычету.

Позиция нижестоящих судов о том, что предоставление отступного является именно исполнением обязательств по договору займа (операции, не облагаемой НДС), и поэтому не подлежит налогообложению, является, с точки зрения Верховного суда, неправомерной, поскольку с предоставлением отступного меняется в целом способ исполнения договора займа, прекращаются обязательства сторон по первоначальному способу исполнения и на стороны возлагаются другие, новые обязательства, возникающие из соглашения об отступном (денежная форма возврата займа более не исполняется сторонами).

Специально для Клерк.Ру

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