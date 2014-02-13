Подать документы на регистрацию прав недвижимости московские организации смогут через центры госуслуг

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С 1 марта в Москве в 22 центрах госуслуг «Мои документы» заработает новый сервис для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: приёму документов на регистрацию прав и постановку на кадастровый учёт объектов недвижимости.

Как соощается на сайте правительства Москвы, оформить необходимые бумаги можно будет без привязки к месту регистрации, но только по предварительной записи. Принимать документы будут сотрудники центров госуслуг, которые пройдут стажировку в приёмных Росреестра.

Новый сервис для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей заработает в следующих центрах: