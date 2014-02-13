Подать документы на регистрацию прав недвижимости московские организации смогут через центры госуслуг
07.02.17 10:33
Просмотров:
С 1 марта в Москве в 22 центрах госуслуг «Мои документы» заработает новый сервис для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: приёму документов на регистрацию прав и постановку на кадастровый учёт объектов недвижимости.
Как соощается на сайте правительства Москвы, оформить необходимые бумаги можно будет без привязки к месту регистрации, но только по предварительной записи. Принимать документы будут сотрудники центров госуслуг, которые пройдут стажировку в приёмных Росреестра.
Новый сервис для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей заработает в следующих центрах:
- ВАО (Новогиреево, Восточное Измайлово);
- ЗАО (Очаково-Матвеевское, Крылатское);
- ЗелАО (Старое Крюково);
- САО (Восточное Дегунино и Бескудниковский, Савёловский, Войковский);
- СВАО (Лосиноостровский, Алексеевский, Северное Медведково);
- СЗАО (Хорошёво-Мнёвники);
- ТиНАО (Троицк);
- ЦАО (Басманный, Мещанский);
- ЮАО (Донской, Орехово-Борисово Северное, Чертаново Северное);
- ЮВАО (Нижегородский и Лефортово, Люблино);
- ЮЗАО (Обручевский, Южное Бутово).