Депутаты предлагают изменить порядок вступления в силу налоговых поправок, требующих принятия подзаконных актов

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В понедельник, 6 февраля состоялось заседание Комитета по бюджету и налогам Государственной думы.

Были рассмотрены два законопроекта, вносящие поправки в Налоговый кодекс. Один из них потребует внесение изменений в форму счета-фактуры. При рассмотрении этого законопроекта председатель Комитета Андрей Макаров отметил, что для принятия его в третьем чтении будет необходимо получить от Правительства информацию, содержащую подробное изложение основных нормативных предписаний и сроков принятия документов к новому закону. Таково новое требование Регламента Госдумы.

Несмотря на то, что это требование было согласовано с Правительством, оно часто не выполняется, из-за чего затягивается принятие важных законов, особенно в налоговой сфере. Председателя поддержали другие депутаты, подтвердившие, что отсутствие постановлений Правительства приводит также к тому, что многие принятые законы не работают. А.Макаров выдвинул предложение о введении в текст законов формулировки, увязывающей их вступление в силу не с датой официального опубликования, а с принятием необходимых актов Правительства, что заставит министерства работать оперативнее.

Будет ли это предложение воплощено в жизнь, пока неизвестно. По крайней мере в тексте законопроекта ко второму чтению, никаких изменения в части вступления в силу поправок не значится.