В Нижегородской области обновлен список адресов массовой регистрации

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Управление ФНС России по Нижегородской области обновило список адресов «массовой» регистрации, сообщает пресс-служба ведомства.

В настоящее время на территории нижегородского региона более 400 адресов заявлены при государственной регистрации в качестве адреса (места нахождения) 11 и более организаций.



Управление обращает внимание, что сведения об адресах, указанных при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами еженедельно обновляются. Проверить актуальность и достоверность адресов можно на сайте ФНС России в разделе «Электронные сервисы» - «Риски бизнеса: Проверь себя и контрагента».