Верховный суд извещает об изменении реквизитов для уплаты госпошлины

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Верховный суд опубликовал новые банковские реквизиты для уплаты государственной пошлины по рассматриваемым им делам:



КБК 182 1 08 03020 01 1000 110

Банк получателя – ГУ Банка России по ЦФО

Счет 401 018 100 452 500 100 41

БИК 044 525 000

ИНН и КПП получателя средств - ИФНС России № 4 по г. Москве 7704058987/770401001

Получатель УФК по г. Москве (ИФНС России № 4 по г.Москве, л/с 40100770004)

Код ОКТМО муниципального образования 45374000

Кроме того, ВС напоминает, что с 28 марта 2016 года для плательщиков – физических лиц при отсутствии уникального идентификатора начисления (УИН) указание значения идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) в распоряжении о переводе денежных средств является обязательным.

Скачать бланк квитанции для уплаты госпошлины можно на сайте Верховного суда.