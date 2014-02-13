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Верховный суд извещает об изменении реквизитов для уплаты госпошлины

08.02.17 15:33
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Верховный суд опубликовал новые банковские реквизиты для уплаты государственной пошлины по рассматриваемым им делам:
     

      КБК 182 1 08 03020 01 1000 110
      Банк получателя – ГУ Банка России по ЦФО
      Счет 401 018 100 452 500 100 41
      БИК 044 525 000
      ИНН и КПП получателя средств - ИФНС России № 4 по г. Москве 7704058987/770401001
      Получатель УФК по г. Москве (ИФНС России № 4 по г.Москве, л/с 40100770004)
      Код ОКТМО муниципального образования 45374000

Кроме того, ВС напоминает, что с 28 марта 2016 года для плательщиков – физических лиц при отсутствии уникального идентификатора начисления (УИН) указание значения идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) в распоряжении о переводе денежных средств является обязательным.

Скачать бланк квитанции для уплаты госпошлины можно на сайте Верховного суда.

 

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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