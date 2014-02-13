Депутаты отклонили законопроект, пролежавший в Госдуме почти 15 лет

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Госдума сегодня на утреннем заседании рассмотрела законопроект "О минимальных государственных социальных стандартах", внесенный депутатами третьего созыва в июле 2002 года. Проект был принят в первом чтении в июне 2003 года, после чего прочно лег на полку.

Законопроект было решено отклонить как утративший актуальность. Глава Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Татьяна Сапрыкина, объяснила, что в законопроекте, предлагалось формировать бюджеты всех уровней таким образом, чтобы все расходные полномочия рассчитывались на основе минимальных государственных стандартов. Предполагалось, что такие стандарты должны были использоваться и при расчете финансовой помощи регионам. Но с тех пор законодательство в части разграничения полномочий значительно изменилось. Существенной трансформации подверглась и вся система межбюджетных отношений. Положения законопроекта противоречат ныне действующим нормам.

Однако с ней не согласились депутаты от Справедливой России и коммунисты. Депутат Валентин Шурчанов (КПРФ) сообщил, что фракция не будет голосовать за отклонение законопроекта. Закон о минимальных стандартах, по его словам, призван был определить механизмы реализации принципа социального государства. Он предложил не отказываться от идеи законодательного утверждения социальных стандартов.

Однако законопроект все равно был отклонен.