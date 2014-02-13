Клерк.Ру
 

Депутаты отклонили законопроект, пролежавший в Госдуме почти 15 лет

08.02.17 16:28
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Госдума сегодня на утреннем заседании рассмотрела законопроект "О минимальных государственных социальных стандартах", внесенный депутатами третьего созыва в июле 2002 года. Проект был принят в первом чтении в июне 2003 года, после чего прочно лег на полку.

Законопроект было решено отклонить как утративший актуальность. Глава Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Татьяна Сапрыкина, объяснила, что в законопроекте,  предлагалось формировать бюджеты всех уровней таким образом, чтобы все расходные полномочия рассчитывались на основе минимальных государственных стандартов. Предполагалось, что такие стандарты должны были использоваться и при расчете финансовой помощи регионам. Но с тех пор законодательство в части разграничения полномочий значительно изменилось. Существенной трансформации подверглась и вся система межбюджетных отношений. Положения законопроекта противоречат ныне действующим нормам.

Однако с ней не согласились депутаты от Справедливой России и коммунисты. Депутат Валентин Шурчанов (КПРФ) сообщил, что фракция не будет голосовать за отклонение законопроекта. Закон о минимальных стандартах, по его словам, призван был определить механизмы реализации принципа социального государства. Он предложил не отказываться от идеи законодательного утверждения социальных стандартов.

Однако законопроект все равно был отклонен.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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