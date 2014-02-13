В Кировской области МФО выдала заём под 2379 % годовых

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Прокуратура Кировской области провела проверку исполнения законодательства о микрофинансовой деятельности в одном из офисов микрозаймов, осуществляющего свою деятельность на территории районного центра Омутнинск.

В ходе проверки установлено, что в середине 2016 года жительница г. Омутнинска оформила в офисе микрофинансовой организации денежный займ под 292 % годовых на 20 дней. Через непродолжительное время между сторонами было заключено дополнительное соглашение об изменении срока возврата денежных средств и увеличения процентов по займу до 2379 % годовых.

В силу положений Федерального закона «О потребительском кредите (займе)» на момент заключения договора потребительского кредита (займа) полная стоимость потребительского кредита (займа) не может превышать рассчитанное Банком России среднерыночное значение полной стоимости потребительского кредита (займа) соответствующей категории потребительского кредита (займа), применяемое в соответствующем календарном квартале, более чем на одну треть. Поэтому в адрес МФО было вынесено представление, а работник организации привлечен к дисциплинарной ответственности. Процентная ставка по займу снижена.

О благодарности прокуратуре со стороны заёмщицы ничего не сообщается.