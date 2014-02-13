Минюст предлагает не искать должников-алиментщиков дольше года

Просмотров:

Минюст России хочет разрешить судебным приставам закрывать исполнительные производства об алиментах в случае, если год поисков должника не дал результатов. Законопроект "О внесении изменений в статью 46 Федерального закона «Об исполнительном производстве» и часть первую статьи 278 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации" опубликован на сайте проектов НПА.

В разработанном министерством законопроекте предлагается также внести изменения в порядок признания гражданина безвестно отсутствующим или объявления его умершим: для этого суд должен направить запрос о гражданине судебному приставу-исполнителю, а не в органы внутренних дел.

"Законопроектом предусматривается возможность окончания исполнительного производства с требованиями об уплате алиментов в тех случаях, когда в течение одного года розыск должника оказался безрезультатным и все возможные меры по обнаружению его места нахождения исчерпаны", — сообщает Минюст в пояснительной записке.



Исполнительный документ в этом случае предлагается возвращать взыскателю и разъяснять ему право на обращение в суд с заявлением о признании должника безвестно отсутствующим, пишет РИА Новости.



В министерстве разъяснили, что действующее законодательство не учитывает, что с 1 января 2012 года функции органов внутренних дел по розыску должников-граждан переданы Федеральной службе судебных приставов. В результате суды выносят решения об отказе в признании безвестно отсутствующим гражданина, являющегося должником, из-за того, что заявитель в органы внутренних дел с заявлением о розыске не обращался. При этом органы внутренних дел отказывают в приеме заявлений о розыске гражданина ввиду того, что он является должником, а розыск этой категории граждан осуществляется судебным приставом-исполнителем.