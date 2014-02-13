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Незаконные действия по реорганизации не позволяют уйти от взыскания задолженности

10.02.17 13:33
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Управление ФНС России по Сахалинской области информирует, что сформирована положительная судебная практика в части признания правомерным отказа в государственной регистрации реорганизации юридического лица, в отношении которого введена процедура банкротства – наблюдение.

Обществом, после введения в отношении него процедуры банкротства – наблюдение, в регистрирующий орган представлено заявление о государственной регистрации юридического лица, создаваемого путем реорганизации (заключительная стадия реорганизации).

Решением Арбитражного суда Сахалинской области от 11.11.2016 по делу А59-3983/2016, оставленным без изменения Постановлением арбитражного суда апелляционной инстанции от 24.01.2017, суд отказал в удовлетворении требований Общества, поскольку в силу пункта 3 статьи 64 Закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» органы управления должника в ходе наблюдения не вправе, в частности, принимать решения о реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) и ликвидации должника.

Таким образом, введение в отношении юридического лица процедуры банкротства само по себе исключает его реорганизацию, не завершенную на дату введения наблюдения.

Такой запрет является по своей сути обеспечительной мерой и направлен на предотвращение вывода любых активов из состава должника, а также на сохранение его существующего имущественного/финансового положения в целях обеспечения прав кредиторов (в том числе налоговых органов) на удовлетворение их требований.

Федеральная налоговая служба

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