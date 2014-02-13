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Госдума регламентирует прокурорские проверки малого бизнеса

10.02.17 11:05
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На следующей неделе Госдума рассмотрит законопроект, который регулирует основания и порядок прокурорских проверок малого и среднего бизнеса. Документ, внесенный правительством РФ, призван исключить случаи произвола со стороны проверяющих, передают «Известия».

Действующее законодательство устанавливает право органов прокуратуры проводить проверки, но сама процедура не регламентирована. Отсутствие четких полномочий оставляет возможность для самоуправства. Новая процедура контроля позволит создать наиболее комфортные условия для развития бизнеса, отметили в профильном комитете ГД по безопасности и противодействию коррупции, который рекомендовал принять законопроект во втором чтении.

— Цель инициативы — снизить давление со стороны госорганов на российского предпринимателя, в первую очередь на малый бизнес, — пояснил глава комитета Василий Пискарев.

Законопроектом оговаривается, что срок проведения проверки не должен превышать 30 календарных дней со дня ее начала. В исключительных случаях он может быть продлен не более чем еще на 30 календарных дней. Но решение об этом может быть принято только генеральным прокурором или его уполномоченным заместителем.

Прописаны и обстоятельства приостановления проверки, ее общий срок не должен превышать 6 месяцев. При этом законопроект запрещает прокурорским работникам не возвращать изъятые оригиналы документов, так как это может повлечь длительную остановку работы всего предприятия. Исключением станут случаи, когда результаты проверки нужны для решения вопроса об уголовном преследовании.

— Законопроект в целом позитивный, упорядочивает проведение прокурорских проверок, ограничивает основания, предмет и сроки их проведения. Так, вводится прямой запрет дублировать полномочия и проводить проверку вместо иных органов власти, а также запрет выходить на проверку, если необходимые сведения можно подтвердить иными способами (такие правила уже сейчас применяются органами прокуратуры). Вводится новый документ «решение о проведении проверки», в нем будут указаны основания проверки, ее цели и предмет. С ним будут знакомить до начала проверки, — рассказал руководитель Экспертного центра при уполномоченном при президенте РФ по защите прав предпринимателей Анастасия Алехнович.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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