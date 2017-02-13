Банкротство гражданина: плюсы и минусы процедуры исследовали мурманские налоговики

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Является ли банкротство гражданина способом избавления от долгов? Ответ на такой вопрос решили дать мурманские налоговики.

Банкротство физических лиц призвано в первую очередь помочь снять непосильную ношу, «списав долги».



После расчетов с кредиторами и реализации имущества гражданина процедура банкротства завершается, оставшиеся долги могут быть списаны. Но бездумное «списание долгов» могло бы породить массовое мошенничество, поэтому законодатель добавил ряд условий, при которых долги не будут списаны, если банкрот:

привлечен к уголовной или административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное или фиктивное банкротство;

не предоставлял документы или искажал сведения, предоставляемые финансовому управляющему или суду в деле о банкротстве;

при получении кредитов совершил мошеннические действия.

Абсолютно логично, что в банкротстве физического лица не «списываются долги» по алиментам, возмещению морального вреда и вреда здоровью.

В формирующейся судебной практике уже появились дела по отказу судом в «прощении долгов»:



1) Первый случай в судебной практике, когда суд не списал долги, даже признав его банкротом – дело 55-летнего грузчика из Новосибирска. Судья посчитал, что мужчина, работая грузчиком и получая на руки чуть больше 17 тысяч рублей, прекрасно знал, что платить ежемесячно 23 тысяч рублей кредиторам он не сможет. Но все же взял кредиты в 4 банках. Более того, заявляя о банкротстве, он надеялся именно на списание долга и его невозврат. То есть, настаивает суд, должник подавал иск, чтобы освободиться от долгов, и это свидетельствует о его недобросовестности.



Довод должника о том, что выплата кредитов прекращена из-за потери дополнительного заработка, не был принят во внимание из-за отсутствия подтверждающих документов (Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 13.10.2016 по делу №А45-24580/2015).



2) Еще в одном подобном деле о банкротстве гражданина суд прекратил производство по делу о банкротстве в связи с отсутствием имущества должника, оставив гражданина с долгами.



Судья установил, что все имущество должника – это единственный жилой дом, находящийся в совместной собственности с супругой и разбитый в аварии автомобиль. Для погашения задолженности по кредитам у заёмщика отсутствуют средства. Суд сделал вывод, что освободить должника от обязательств возможно только после расчетов с кредиторами, иначе процедура сведется лишь к освобождению от долгов.



Верховный Суд Российской Федерации отменил решения нижестоящих судов, которые прекратили банкротство гражданина. Судом сделан вывод, что если должник не может рассчитаться с кредиторами – это не является основанием прекратить дело. Один лишь факт подачи гражданина о собственном банкротстве не говорит о его недобросовестности.



В ситуации, когда действительно будет установлено недобросовестное поведение должника, суд вправе при завершении указать на неприменение правил об освобождении гражданина от исполнения долговых обязательств. Дело направлено на новое рассмотрение. (Определение Верховного Суда Российской Федерации от 23.01.2017 по делу А70-14095/2015).



3) Остаться со своими долгами можно из-за недобросовестного поведения в самой процедуре банкротства. По окончанию процедуры суд отказал индивидуальному предпринимателю в освобождении от долгов в связи с непредставлением документов по запросу суда, а также злоупотреблением своими правами в ущерб интересам кредиторов, допустив включение в реестр требований «фиктивного» кредитора.



(Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 21.10.2016 по делу А56-15722/2013)

Подведя итоги, УФНС Мурманской области делает вывод, что банкротство физического лица имеет как свои плюсы, так и минусы.



Это действительно важное решение, которое влечет за собой колоссальные последствия. Каждое из этих последствий важно осознавать.



Следует помнить о том, что долг сразу списан не будет, он будет реструктурирован. За гражданином будет закреплен арбитражный управляющий, работу которого придется оплачивать из собственных денежных средств. Не менее важно осмысление того, что в случае невыполнения плана реструктуризации долга имущество реализуется в счет уплаты задолженности. И особенно важно то, что если ваша квартира является ипотечной, она также будет реализована, даже если это единственное жилье.



После признания должника банкротом, этот статус закрепляется за ним на пять лет и информация о гражданине размещается в Едином реестре должников.



В течение пяти лет будет необходимо сообщать о своем статусе «банкрот» в различных финансовых документах и сделках. На первый взгляд, это не кажется большой проблемой, но может нанести серьезный ущерб деловой и финансовой репутации, сложностям с дальнейшим получением кредитов, вопросам будущих работодателей, недоверием деловых партнеров по бизнесу.



Поскольку сведения о фактах банкротства включаются в кредитную историю, банки вряд ли пожелают давать средства в долг лицам, которые признаны или были признаны банкротом. Даже если будет выдан кредит, процентная ставка будет высокой.



На протяжении трех лет после завершения дела запрещено регистрировать на себя юридическое лицо, участвовать в его управлении, занимать руководящие должности. На протяжении пяти лет также будет действовать запрет на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя.

Лишь четко осознавая последствия банкротства, можно принять верное решение, что для физического лица выгоднее: инициировать процедуру банкротства или искать другие возможности решения финансовых проблем.