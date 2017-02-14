Липовое соглашения об уплате алиментов не помогло физлицу уклониться от взыскания с него налоговой недоимки

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Управление ФНС Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на своем сайте рассказало о том, что соглашение об уплате алиментов не помогло физлицу уклониться от взыскания с него налоговой недоимки.

Налоговики обратились суд с заявлением к гражданину Х о взыскании суммы задолженности по налогам, пени и штрафам, доначисленной по результатам проведенной выездной налоговой проверки.

Решением суда заявленные инспекцией требования удовлетворены в полном объеме, выдан исполнительный лист. Копия Постановления о возбуждении исполнительного производства 26.11.2015 поступила по месту работы должника, в котором он является руководителем.

После получения Постановления о возбуждении исполнительного производства между гражданином Х и его супругой было заключено Соглашение об уплате алиментов на содержание несовершеннолетних детей в максимальном размере – 70 %.

Инспекция обратилась в суд с заявлением о признании Соглашения об уплате алиментов ничтожной сделкой.

Удовлетворяя заявленные требования Инспекции, суд указал следующее.

Заключая Соглашение об уплате алиментов, гражданин Х знал, что в отношении него имеется вступившее в законную силу решение суда о взыскании задолженности в пользу Инспекции, однако сознательно ухудшил свое материальное положение, определив размер уплаты алиментов в размере 70 % от всех видов доходов, то есть в таком размере, свыше которого удержание по исполнительному листу производиться не может.

Поскольку иного имущества должник не имеет, то заключая Соглашение на указанных условиях, он осознавал и желал невозможности взыскания с него денежных средств в пользу инспекции, умышлено создал препятствия для принудительного исполнения решения суда, нарушив права инспекции.

Таким образом, несмотря на установленную Семейным кодексом РФ обязанность родителей содержать своих детей, реализация гражданами обязанности по уплате алиментов должна осуществляться с соблюдением баланса интересов иных взыскателей, в том числе, не влечь за собой необоснованного уменьшения суммы, выплачиваемой должником по решению суда.