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ФАС возбудила дело о повышении цен на сливочное масло в Алтайском крае

13.02.17 16:28
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По результатам  анализа обоснованности повышения цен на масло сливочное управлением Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю возбуждено дело в отношении одиннадцати хозяйствующих субъектов: наиболее крупных производителей и  оптовых продавцов по признакам нарушения п. 1 ч. 1 ст.11 Федерального закона «О защите конкуренции». Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным оперативного мониторинга, с июня по сентябрь 2016 года специалистами Алтайского краевого УФАС выявлены факты существенного повышения цен на масло сливочное, а также зафиксированы жалобы жителей края по данному продукту.

Цена на масло сливочное проанализирована «по всей цепочке»: от производителей сырого молока и переработчиков – производителей масла, до розничных магазинов  Алтайского края.

Установлено, что  существенное повышение оптовых отпускных цен на масло сливочное в  Алтайском крае произошло в  краткосрочном периоде с июня по сентябрь  2016 года у одиннадцати хозяйствующих субъектов: наиболее крупных производителей и  оптовых продавцов. Розничные цены повышались в связи с ростом цен в оптовом звене.

 Рассмотрение дела назначено на 14 марта 2017 года. Факт нарушения антимонопольного законодательства устанавливается только на заседании Комиссии, отмечает ФАС.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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