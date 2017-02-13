ФАС возбудила дело о повышении цен на сливочное масло в Алтайском крае

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По результатам анализа обоснованности повышения цен на масло сливочное управлением Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю возбуждено дело в отношении одиннадцати хозяйствующих субъектов: наиболее крупных производителей и оптовых продавцов по признакам нарушения п. 1 ч. 1 ст.11 Федерального закона «О защите конкуренции». Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным оперативного мониторинга, с июня по сентябрь 2016 года специалистами Алтайского краевого УФАС выявлены факты существенного повышения цен на масло сливочное, а также зафиксированы жалобы жителей края по данному продукту.



Цена на масло сливочное проанализирована «по всей цепочке»: от производителей сырого молока и переработчиков – производителей масла, до розничных магазинов Алтайского края.



Установлено, что существенное повышение оптовых отпускных цен на масло сливочное в Алтайском крае произошло в краткосрочном периоде с июня по сентябрь 2016 года у одиннадцати хозяйствующих субъектов: наиболее крупных производителей и оптовых продавцов. Розничные цены повышались в связи с ростом цен в оптовом звене.

Рассмотрение дела назначено на 14 марта 2017 года. Факт нарушения антимонопольного законодательства устанавливается только на заседании Комиссии, отмечает ФАС.