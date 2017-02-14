Арбитражные управляющие пригрозили остановкой банкротных процедур

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Российские арбитражные управляющие собираются на съезд, в ходе которого планируют написать обращение к Владимиру Путину с просьбой смягчить законодательство в их отношении. В противном случае они готовы одновременно выйти из всех саморегулируемых организаций, что грозит остановкой банкротных процедур в стране.



Как сообщили "Право.ru" в пресс-службе Общероссийского профсоюза арбитражных управляющих, мероприятие пройдет 17 февраля в Торгово-промышленной палате. В нем также примут участие федеральные министры, руководители Центробанка, ФНС, Росреестра, депутаты и сенаторы.

Собрать срочный съезд арбитражных управляющих вынудили действия властей по изменению законодательства о банкротстве, пояснил Александр Лельчук, представитель оргкомитета съезда, арбитражный управляющий с 20-летним стажем. "Дошло до того, что наша профессия сейчас находится на грани уничтожения, – говорит он. – Мы вынуждены отказываться от работы, так как наша деятельность стала экономически нецелесообразной". Лельчук подчеркивает, что государство постоянно расширяет обязанности арбитражных управляющих и параллельно ужесточает их ответственность: например, не так давно их начали дисквалифицировать за ошибку вне зависимости от тяжести последствий. "Отсутствие диалога власти и сообщества арбитражных управляющих, пассивность СРО и Союза СРО – и есть причина всеобщего съезда, – добавляет Лельчук. – На нем мы планируем обсудить действия, на которые готовы пойти арбитражные управляющие, если их не услышат, вплоть до одновременного выхода из всех СРО, что фактически приведет к тому, что процедуры банкротства встанут".

По словам Михаила Василеги, председателя Общероссийского профсоюза арбитражных управляющих, многие управляющие разделяют причину съезда, поскольку саморегулирование их сообщества не позволяет выстроить эффективный диалог с властью. Новые законы обсуждают с ФНС, судами, банками, нотариусами, но не с арбитражными управляющими, подчеркивает Василега, это привело к тому, что у управляющих просто "накипело" – они готовы к радикальным мерам. По его словам, ситуация дошла до того, что "уже пора банкротить тех, кто банкротит".



Основные требования, которые арбитражные управляющие планируют выдвинуть президенту: отмена дисквалификации за техническую ошибку, а также отмена усиления финансовой нагрузки и рисков, связанных с взысканием убытков по любому поводу. Кроме того, они хотят добиться увеличения вознаграждения, которое не пересматривалось 15 лет, и защиты их трудовых прав, а именно права на отпуск, отдых.