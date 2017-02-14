Конституционный суд решит, должны ли оплачивать по ОСАГО детали с учетом износа

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Конституционный суд рассмотрел жалобу автомобилистов, которые просили признать не соответствующей основному закону страны практику страховых компаний выплачивать ущерб с учётом износа повреждённых деталей. По мнению заявителей, о восстановлении нарушенных прав речи идти не может, так как потерпевшим приходится доплачивать за запчасти из своего кармана.

Заявители, жители Краснодарского края Андрей Аринушенко, Галина Береснева, Валерий Реутов и Олег Середа, оспаривают нормы ст. 1064, 1072 и 1079 ГК ("Единую методику определения расходов на восстановительный ремонт"), а также практику Верховного суда, который 23 декабря 2015 года подтвердил эту методику.

Автовладельцы в разное время попадали в ДТП, страховые компании возместили им стоимость повреждённых деталей с учётом их износа, пишет Право.Ру. Все четверо пытались через суды взыскать со страховщиков разницу между стоимостью новых запчастей и полученным возмещением, но потерпели фиаско. Суды сослались на оспариваемые статьи ГК и разъяснение ВС, согласно которым потерпевший может требовать от причинителя вреда сумму ущерба, рассчитанную по "Единой методике определения размера расходов на восстановительный ремонт", то есть снизив стоимость деталей, узлов и агрегатов из-за того, что те были в употреблении.

Заявители в своей жалобе в КС настаивают на том, что замена должна производиться только на новые детали, поскольку приобретение деталей с износом, то есть бывших в употреблении, на российском рынке невозможна. "О каком восстановлении нарушенного права идёт речь, если гражданину РФ, который ничего не нарушал, приходится платить из своего кармана за восстановление транспортного средства?" – сказано в жалобе.



Автовладельцы считают, что пострадавшие в ДТП, которые ничего не нарушили, не должны тратить свои деньги на ремонт автомобиля, разбитого по чужой вине.

Полпред Госдумы Татьяна Касаева в своем выступлении попросила КС признать оспариваемые нормы соответствующими Конституции. "Ст. 1072 ГК направлена на защиту потерпевшего, в том числе установление гарантированной возможности получения возмещения вреда, а также на реализацию охраны права частной собственности. Оспариваемые положения направлены на защиту прав потерпевших в деликатных обязательствах и не могут рассматриваться как нарушающие конституционные права", – отметила Касаева.

Полпред президента Михаил Кротов, в свою очередь, настаивал на том, что когда речь идет о возмещении вреда в виде восстановительного ремонта, методика ни одной страны никогда не предполагала старых изношенных деталей. Ремонт – это всегда установка новых деталей, отметил он.

Его поддержал полпред правительства Михаил Барщевский, который поинтересовался, почему Центробанк, страховые компании и ВС защищают причинителя вреда. "Он – нарушитель, он нарушил ДТП и создал проблемы потерпевшему. Нормы конституционны, но давайте защищать потерпевших. У меня приятель, народный артист, купил "Победу" 1953 года. Представьте, если в нее врежется нарушитель? Как будет высчитываться износ деталей?" – спросил Барщевский.

Президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс, в свою очередь, говорил о том, что имеющаяся практика является обоснованной и законной. Он отметил, что сейчас есть много "плохих" автоюристов, которые занимаются незаконным выведением средств из страховых компаний. По его словам, в прошлом году было получено 18 млрд руб. нестраховых выплат. "Ситуация изменится после введения закона о преимущественном ремонте. После вступления его в силу уже не будет учета износа деталей. Единой методикой, как мы считаем, найден необходимый баланс. Если ее КС отменит, то злоупотреблений будет больше", – заключил Юргенс.



Михаил Кротов на это ответил, что "законопослушные потерпевшие в ДТП страдать не должны", а потерянные миллиарды – проблема плохих юристов, передает Право.Ру.



Конституционный суд огласит решение по делу в ближайшее время.