Депутаты предлагают штрафовать за неправомерный отказ в предоставлении информации СМИ

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В Государственную Думу внесен законопроект № 100405-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления ответственности за непредоставление информации по запросу редакции средства массовой информации».

Действующим законодательством не допускается отказ в предоставлении информации по письменному запросу редакции средства массовой информации, поясняет пресс-служба Госдумы. Ответ на такое обращение должен быть дан в течение 7 дней со дня его регистрации. Отказ в предоставлении запрашиваемой информации предусматривается, только если материалы содержат сведения, составляющие государственную, коммерческую или иную специально охраняемую законом тайну.



Однако, как отмечается в пояснительной записке, зачастую на практике информация предоставляется либо в сроки, существенно превышающие указанные в законе, либо под видом формальной «отписки».

Вместе с тем предоставление сведений по запросам редакций является одной из форм реализации права граждан на оперативное получение через СМИ сведений о деятельности органов государственной власти, общественных объединений и их должностных лиц. При длительном рассмотрении дела запрашиваемая информация может утратить актуальность.



Авторы инициативы предлагают установить административную ответственность для должностных лиц за отказ в предоставлении информации представителю редакции средства массовой информации, несвоевременное ее предоставление либо предоставление заведомо недостоверной информации в виде штрафа от двадцати пяти до тридцати тысяч рублей.