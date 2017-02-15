В Ростовской области детский сад оштрафовали на 30 тыс.рублей за задержку с выплатой окончательного расчета

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В Ростове-на-Дону ГИТ провела внеплановую проверку в МБДОУ по жалобе бывшей сотрудницы. Как выяснилось, претензии работницы были полностью обоснованы.

В нарушение статьи 140 ТК РФ окончательный расчёт в размере 18 283 рубля был выплачен работнику только спустя 7 дней с момента увольнения, а денежная компенсация за каждый день задержки расчёта, предусмотренная статьёй 236 ТК РФ, вообще не была начислена и уплачена.

По выявленным правонарушениям МБДОУ выдано предписание об их устранении, юридическое лицо привлечено к административному штрафу в размере 30 000 рублей, сообщается на сайте Роструда.