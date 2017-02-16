По иску прокурора гражданско-правовые отношения между ИП и работницей признаны трудовыми

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В Ямало-Ненецком округе, в городе Ноябрьск была проведена прокурорская проверка по обращению жительницы города о нарушении трудовых прав, сообщает пресс-служба регональной прокуратуры.



Установлено, что с 26.08.2016 по 19.12.2016 заявительница на основании договоров подряда оказывала услуги индивидуальному предпринимателю по присмотру и уходу за детьми. Поскольку фактически она выполняла трудовую функцию, соблюдала правила внутреннего трудового распорядка и локальные нормативные акты, действующие у работодателя, отношения, сложившие между работником и работодателем, фактически явились трудовыми.



В этой связи прокурором г.Ноябрьска в Ноябрьский городской суд направлено заявление о признании отношений, возникших между работником и предпринимателем, трудовыми. Иск прокурора был удовлетворен. При рассмотрении дела предпринимателем выплачена работнику задолженность по заработной плате.



Также прокурором города в отношении работодателя возбуждено дело об административном правонарушении по ч.4 ст.5.27 КоАП РФ по факту незаконного заключения гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения.