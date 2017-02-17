Компания задолжала 10 млн. рублей мигрантам, которые работали без трудовых договоров

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в Басманную межрайонную прокуратуру столицы поступили более 250 обращений о невыплате ООО «Горизонт» заработной платы трудовым мигрантам - гражданам Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и др., с которыми трудовые договоры предприятие не заключало.

В ходе прокурорской проверки собрано достаточно данных, свидетельствующих о фактическом осуществлении трудовой деятельности в компании обратившимися иностранными гражданами, а также умышленной невыдаче им заключенных трудовых договоров и полной невыплате заработной платы свыше двух месяцев из корыстной или иной личной заинтересованности. В результате за период с августа 2016 года по февраль 2017 года образовалась задолженность свыше 10 млн. рублей.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании лиц из числа руководства ООО «Горизонт». Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев).

Как сообщает Прокуратура Москвы, ранее проведенной было установлено, что на данном предприятии имеется задолженность по заработной плате в размере более 8,8 млн рублей перед работниками, с которыми заключены трудовые договоры.

По данному факту Басманной межрайонной прокуратурой неоднократно принимались меры реагирования. В отношении юридического лица и его руководителя прокурор возбудил два дела об административном правонарушении. Постановлениями ГИТ в г. Москве виновные лица привлечены к административной ответственности.