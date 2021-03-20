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Изменился размер и порядок уплаты государственной пошлины по некоторым арбитражным делам

18.02.17 19:29
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Вчера, в пятницу, Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, уточняющий порядок уплаты и зачета госпошлины по делам, рассматриваемым арбитражными судами.

Проектом федерального закона № 91704-7 «О внесении изменений в главу 253 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» предлагается внести в Налоговый кодекс изменения, касающиеся порядка уплаты и зачета государственной пошлины.

Законопроектом уточняется размер государственной пошлины за кассационное обжалование судебного приказа, а также за обжалование определения об отказе в принятии заявления о выдаче судебного приказа.  

Как сообщает Елена Герасимова, генеральный директор "ЮРКОЛЛЕГИИ": «Основные изменения в вопросах уплаты государственной пошлины связаны с появлением в арбитражном процессе приказного производства с 01.06.2016. 

Суммы государственных пошлин по таким делам составляют, как правило, 50% от сумм государственных пошлин, уплачиваемых по делам обычного искового производства. Однако за обжалование определения об отказе в принятии заявления о выдаче судебного приказа и за кассационное обжалование судебного приказа, законодатель установил такой же размер государственной пошлины, как и по обычному исковому производству, а именно 50% от суммы государственной пошлины, подлежащей уплате при подаче искового заявления неимущественного характера. На сегодняшний день эта сумма составляет 3000 рублей». 

Часть поправок в связи с приказным производством была внесена в Налоговый кодекс РФ ранее, но некоторые вопросы урегулированы впервые.

Важным изменением также является то, что если вынесенный судебный приказ по делу был впоследствии отменен, заявителю не надо полностью уплачивать государственную пошлину за обращение с исковым заявлением по этому делу, так как ранее уплаченная государственная пошлина за выдачу судебного приказа по делу подлежит в этом случае зачету.   

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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